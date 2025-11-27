مدبولي يحضر مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية

حضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل "مؤتمر إصلاح وتمكين الإدارة المحلية" والذي يعقد بأحد فنادق العاصمة الادارية الجديدة بحضور وزيرة التنمية المحلية وعدد من الوزراء.

ويشارك فى المؤتمر أكثر من 300 من الوزراء والقيادات والمسئولين والخبراء من داخل مصر وخارجها، بما يشمل ممثلى الوزارات والمحافظات، ومؤسسات التمويل الدولية، والمنظمات الأممية، والقطاع الخاص، والخبراء الوطنيين والدوليين، وذلك بهدف بحث سبل تعزيز الشراكات ودعم مسار اللامركزية والتنمية المحلية المستدامة.



و يأتى المؤتمر بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بدعم من البنك الدولي، والذى شكّل نقلة نوعية فى منظومة التخطيط المحلى وإدارة الموارد العامة، من خلال منهجية تعتمد على المشاركة المجتمعية والإدارة بالنتائج وتحسين جودة الخدمات؛ مشيرة إلى أن البرنامج رسّخ نموذجًا وطنيًا متكاملًا لتعزيز الحوكمة المحلية والتنمية الاقتصادية المكانية، وأسس لمسار يمكن البناء عليه وتوسيعه ليشمل مختلف محافظات الجمهورية.