قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يلوح بخيارات غير مسبوقة ضد إيران.. ضربات محتملة والكونجرس يحذر
موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة
الأهالي ضربوه.. قائد سيارة يدهس شخصين بالجيزة
أعلى سعر دولار اليوم 12-1-2026
مرض شائع يرتبط بارتفاع خطر الوفاة القلبية المفاجئة
وزير الدفاع البريطاني ينجو من خطر قصف صاروخي روسي خلال رحلته إلى كييف
دعاء ليلة 23 من رجب.. 10 كلمات تغير قدرك لأجمله وتحقق أمنياتك
ألمانيا تحذر من التهديدات في القطب الشمالي.. وتدعو ترامب لمواجهة روسيا والصين
لظروف طارئة.. محمد منير يعلن تأجيل حفله في دبي
تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
انهيار منزل من طابقين في الإسماعيلية.. صور
بنتايج يرفض العودة للزمالك إلا بعقد جديد.. والنادي يتجه للتصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

يترقب جمهور النادي الأهلي المواجهة المقبلة لفريقه أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس المقبل. 

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مهم لكلا الفريقين، في ظل سعي كل منهما لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على التأهل للدور التالي من البطولة.


 

نظام بطولة كأس عاصمة مصر

تُقام النسخة الحالية من بطولة كأس عاصمة مصر بمشاركة 21 فريقًا من أندية الدوري الممتاز، تم توزيعهم على ثلاث مجموعات، تضم كل مجموعة سبعة أندية. وتضم البطولة نخبة من أكبر الأندية المصرية، يتقدمها الأهلي والزمالك وبيراميدز، ما يمنح المسابقة قوة تنافسية كبيرة ويزيد من إثارتها على مدار الجولات المختلفة.

تاريخ البطولة وأبرز المتوجين باللقب

انطلقت بطولة كأس الرابطة المصرية لأول مرة عام 2022، ونجح فيوتشر، الذي يحمل الاسم الحالي مودرن سبورت، في التتويج بالنسخة الأولى من البطولة، بعدما حقق فوزًا عريضًا على غزل المحلة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية. وفي النسخة الثانية، واصل فريق سيراميكا كليوباترا حضوره القوي، وتمكن من حصد اللقب عقب فوزه على المصري البورسعيدي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ولم يكتفِ سيراميكا بذلك، بل عاد ليكرر إنجازه ويتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي في النسخة الثالثة عام 2024، بعد تفوقه على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية، ليؤكد مكانته كأحد أبرز فرق البطولة في السنوات الأخيرة.


 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وطلائع الجيش حصريًا عبر شاشة قناة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات بطولة كأس عاصمة مصر، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء مباشرة والاستمتاع بأحداثه.


 

الاهلي طلائع الجيش كأس عاصمة مصر اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية غزيرة في هذه المناطق

سعر الذهب

تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

اجازة 25 يناير2026

موعد إجازة 25 يناير 2026.. هل يتم ترحيلها؟

حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

محترفان وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن

أحمد شوبير

التوقيع خلال ساعات.. أحمد شوبير يزف نبأ سارًا لجماهير الإسماعيلي

ترشيحاتنا

الإحتفال بعيد الميلاد المجيد

الكنيسة القبطية في قبرص تحتفل بعيد الميلاد المجيد

مصطفي مدبولي

باستثمارات 30 مليار جنيه.. مدبولي يفتتح محطة طاقة شمسية في قنا |غدا

احذر

كارتك على أي بنك.. احذر من هاكر الواتساب بزعم الصداقة

بالصور

رئيس مياه الشرقية يكلف الإدارات بتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

السبب وراء ظاهرة الديجافو

اتكرر قبل كدا.. خبيرة توضح التفسير العلمي لظاهرة الديجافو وتحسم الجدل حول أسبابها

انغام

أنغام تطرح أحدث أغانيها "الحب حالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد