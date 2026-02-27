قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

حزب الخضر في المملكة المتحدة يفوز بالانتخابات الخاصة لمنطقة مانشستر

بريطانيا
بريطانيا
محمود نوفل

نجح حزب الخُضر في المملكة المتحدة في الفوز بالانتخابات الخاصة لمنطقة مانشستر.

ووفق تقارير بريطانية؛ فازت مرشحة حزب الخُضر هانا سبنسر، وهي سباكة محلية، بنسبة 40.7٪ من الأصوات في منطقة جورتون ودنتون، وهي الدائرة التي تركها النائب السابق أندرو جوين الشهر الماضي، والذي فاز بها بأغلبية كبيرة لحزب العمال في انتخابات 2024.

بينما حصل مات جودوين من حزب الإصلاح البريطاني (Reform UK)  على 28.7٪ من الأصوات، بينما حصلت مرشحة حزب العمال أنجيليكي ستوجيا على 25.4٪ في المركز الثالث.

وتٌعد هذه الهزيمة ضربة كبيرة لرئيس الوزراء العمالي كير ستارمر، إذ تأتي في دائرة فاز بها حزبه بفارق 37 نقطة قبل 19 شهراً فقط، وهي المرة الأولى منذ أكثر من 90 عاماً التي لن تمثل فيها منطقة جورتون من قبل حزب العمال.

فيما تشير النتائج إلى خسائر محتملة كبيرة للحزب الحاكم في انتخابات المجالس المحلية المقررة في مايو المقبل، إذ سيواجه منافسة من أحزاب يسارية أخرى مثل "الخُضر" وحزب ويلز  (Plaid Cymru)، والحزب الوطني الإسكتلندي، بينما سيواجه حزب الإصلاح الشعبوي على اليمين بقيادة نايجل فاراج.

وفي الانتخابات الخاصة، حصل مرشح حزب المحافظين، تشارلوت كادن، على 1.9٪ من الأصوات، فيما فازت جاكي بيرسي من الحزب الثالث، "الديمقراطيون الليبراليون"، بنسبة 1.8٪.

بريطانيا حزب العمال البريطاني حزب الخضر إنتخابات محلية

