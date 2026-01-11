قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام
10 إجراءات.. كيفية توثيق زواج المصري بأجنبية والعكس
رابطة الأندية تؤجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد تأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا
وزير الأوقاف يوجه بصرف مكافأة 10 آلاف جنيه لعامِلَي مسجد
فاز على ريال مدريد 3-2.. برشلونة بطلا لكأس السوبر الإسباني للمرة 15 في تاريخه
هل الدعاء وحده يكفي لإصلاح الابن الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
البنك المركزي يعلن قبول استثمارات بـ 196,73 مليار جنيه
مصطفى بكري يحسم جدل الترشح على منصب وكيل مجلس النواب
سامح شكري: الانضمام لمجلس النواب مسؤولية وطنية وخبرتي الدبلوماسية في خدمة الوطن
رسالة عاجلة من إيران لـ مجلس الأمن ضد أمريكا .. ما مضمونها؟
الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين مجانا عبر موقع النيابة العامة
متحدث الوزراء: اقتصادية قناة السويس جاذبة للاستثمار وتحظى بدعم حكومي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

رابطة الأندية تؤجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد تأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا

إسلام مقلد

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك على خلفية تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

واستقرت رابطة الأندية على تأجيل المباراة، التي كان مقررًا إقامتها يوم 19 يناير الجاري، إلى يوم 9 مارس 2026، على أن تنطلق في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام على ملعب الكلية الحربية، في إطار مراعاة ارتباطات المنتخب الوطني خلال المرحلة الحاسمة من البطولة القارية.

تأهل منتخب مصر

وجاء قرار التأجيل عقب فوز منتخب مصر على نظيره منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، وتأهله لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها يوم 14 يناير الجاري، في لقاء مرتقب يحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

التأهل للنهائي

وفي حال نجاح منتخب مصر في التأهل إلى النهائي، سيواجه الفراعنة الفائز من مباراة المغرب ونيجيريا يوم 18 يناير، بينما في حال الخسارة في نصف النهائي، سيخوض المنتخب مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 يناير أمام الخاسر من مواجهة المغرب ونيجيريا.

وتأتي هذه التعديلات ضمن سياسة رابطة الأندية لدعم المنتخب الوطني وتوفير المناخ المناسب للاعبين الدوليين، في ظل أهمية المنافسة القارية ورغبة الجهاز الفني في تحقيق أفضل النتائج الممكنة خلال المرحلة المقبلة.

رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية المصرية مباراة الأهلي وطلائع الجيش الأهلي طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز الدوري المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية

