رابطة الأندية تؤجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش بعد تأهل منتخب مصر لنصف نهائي أمم أفريقيا

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك على خلفية تأهل منتخب مصر إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

واستقرت رابطة الأندية على تأجيل المباراة، التي كان مقررًا إقامتها يوم 19 يناير الجاري، إلى يوم 9 مارس 2026، على أن تنطلق في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام على ملعب الكلية الحربية، في إطار مراعاة ارتباطات المنتخب الوطني خلال المرحلة الحاسمة من البطولة القارية.

تأهل منتخب مصر

وجاء قرار التأجيل عقب فوز منتخب مصر على نظيره منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي، وتأهله لمواجهة منتخب السنغال في الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها يوم 14 يناير الجاري، في لقاء مرتقب يحسم بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

التأهل للنهائي

وفي حال نجاح منتخب مصر في التأهل إلى النهائي، سيواجه الفراعنة الفائز من مباراة المغرب ونيجيريا يوم 18 يناير، بينما في حال الخسارة في نصف النهائي، سيخوض المنتخب مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 يناير أمام الخاسر من مواجهة المغرب ونيجيريا.

وتأتي هذه التعديلات ضمن سياسة رابطة الأندية لدعم المنتخب الوطني وتوفير المناخ المناسب للاعبين الدوليين، في ظل أهمية المنافسة القارية ورغبة الجهاز الفني في تحقيق أفضل النتائج الممكنة خلال المرحلة المقبلة.