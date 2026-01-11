موقف الأهلي يتغير ببطولة كأس الرابطة.. ترتيب مجموعته بعد الفوز على فاركو

نجح فريق الأهلي في رفع رصيده إلى 6 نقاط في جدول ترتيب مجموعته ببطولة كأس الرابطة المصرية، عقب فوزه الكبير على فاركو، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت.

وجاءت المواجهة ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية (كأس عاصمة مصر) لموسم 2025-2026، حيث قدم الأهلي أداءً قويًا وحقق انتصارًا عريضًا بنتيجة 4-1.

وبهذا الفوز، حقق المارد الأحمر انتصاره الثاني في البطولة، ليحصد 3 نقاط مهمة أعادت آماله في المنافسة على التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كلًا من: إنبي، المقاولون العرب، فاركو، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، وطلائع الجيش.

وكان الأهلي قد تعرض لثلاث هزائم أمام المقاولون العرب وإنبي وغزل المحلة، قبل أن يستعيد توازنه بالفوز على سيراميكا كليوباترا، ثم تحقيق انتصاره الثاني اليوم أمام فاركو.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس الرابطة المصرية:

1- طلائع الجيش: 10 نقاط (5 مباريات)

2- إنبي: 9 نقاط (4 مباريات)

3- فاركو: 9 نقاط (6 مباريات)

4- الأهلي: 6 نقاط (5 مباريات)

5- المقاولون العرب: 5 نقاط (4 مباريات)

6- غزل المحلة: 4 نقاط (4 مباريات)

7- سيراميكا كليوباترا: 3 نقاط (4 مباريات)