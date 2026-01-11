قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

وصول المفاوضات بين الأهلي وأليو ديانج إلى طريق مسدود

أليو ديانج
أليو ديانج
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد حسن عن وصول المفاوضات بين النادي الأهلي و اللاعب أليو ديانج إلى طريق مسدود.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"مصدر: 
وصول المفاوضات بين الأهلي وأليو ديانج إلى طريق مسدود.. والنادي يبلغ اللاعب بإمكانية رحيله في يناير حال التقدم بعرض رسمي".

كشفت تقارير الصحف اليونانية عن اهتمام نادي أيك أثينا اليوناني بضم الدولى المالي أليو ديانج من النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي.

وحسب ما نشرته صحيفة Sport Dog اليونانية فإن نادي أيك أثينا في مفاوضات مع وكيل أليو ديانج وسيصل راتبه لـ 2 مليون دولار.

وأضافت التقرير أن النادي اليوناني يرغب في ضم اللاعب في الوقت الحالي أو خلال الميركاتو الصيفي القادم بعد نهاية عقده مع الأهلي.

ويستعد نادي أيك أثينا لتقديم عرض مالي للنادي الأهلي لشراء الـ6 أشهر المتبقية في عقد اللاعب لضمه في يناير.

منتخب مالي في أمم أفريقيا


وحقق منتخب مالي الفوز على منافسه تونس، ضمن منافسات دور ثمن النهائي (دور الـ16) من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في مباراة مثيرة امتدت حتى ركلات الترجيح، ونجح خلالها منتخب مالي في حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب نسور قرطاج.

ضرب منتخب مالي موعدًا قويًا مع منتخب السنغال في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، وذلك غدا الجمعة 9 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الإعلامي أحمد حسن أحمد حسن النادي الأهلي أليو ديانج نادي أيك أثينا اليوناني المالي أليو ديانج

