أنا عشمان فيك يا خويا .. «الدردير» يُوجّه رسالة لـ «اليو ديانج»

وجّه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ اللاعب أليو ديانج.

اليو ديانج

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أنا عشمان فيك يا ديانج ياخويا تخرجوا السنغال وتبقوا عملتوا الواجب معانا والله".

ويخوض منتخب مالي مواجهة قوية أمام منتخب تونس، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب، في المباراة التي تحتضنها أرضية مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

ويقود أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، تشكيل منتخب بلاده مالي في هذه المواجهة الإقصائية المهمة، في ظل الاعتماد عليه كأحد العناصر الأساسية داخل صفوف الفريق المالي.

وجاء تشكيل منتخب مالي أمام تونس على النحو التالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا.

خط الدفاع: وويو كوليبالي، عثمان كامارا، عبد الله ديابي، أمادو دانتي.

خط الوسط: لاسانا كوليبالي، أليو ديانج، إيف بيسوما، مامادو دومبيا.

خط الهجوم: لاسين سينايوكو، مامادو سانجاري.

وتترقب الجماهير مواجهة مرتقبة بين تونس ومالي، في لقاء يحمل طابعًا تنافسيًا قويًا، مع سعي المنتخبين لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي ومواصلة المشوار في البطولة القارية.