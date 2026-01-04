يستعد منتخبا جنوب أفريقيا والكاميرون لخوض مواجهة قوية في التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد حجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعدما حل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف منتخب مصر، جامعًا 6 نقاط من ثلاث مباريات.

في المقابل، تأهل المنتخب الكاميروني إلى الدور ذاته بعد احتلاله وصافة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متساويًا مع كوت ديفوار، إلا أن فارق الأهداف منح الأفضلية لـ«الأسود غير المروضة» بصفتهم حامل اللقب.

الكاميرون تصطدم بعقدة جنوب أفريقيا في مواجهة نارية بدور الـ16 بأمم أفريقيا

وتحمل هذه المواجهة طابعًا خاصًا، إذ تصطدم الكاميرون بعقدة جنوب أفريقيا، الذي يُعد من أكثر المنتخبات إزعاجًا لها في السنوات الأخيرة. فقد عجز المنتخب الكاميروني عن تحقيق أي فوز في آخر سبع مواجهات جمعته بجنوب أفريقيا، مكتفيًا بخمس تعادلات وتلقي هزيمتين.

ويعود آخر انتصار للكاميرون على جنوب أفريقيا إلى عام 1992، عندما فاز وديًا بنتيجة 2-1، بينما شهدت المواجهة الوحيدة بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية عام 1996 فوزًا عريضًا لجنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، واصلت بعدها مشوارها نحو التتويج باللقب.

وتتضاعف أهمية اللقاء بالنظر إلى أن الفائز سيواجه في ربع النهائي المتأهل من مباراة المغرب وتنزانيا، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، ويزيد من حدة الصراع التكتيكي بين المنتخبين.