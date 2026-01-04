قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهيئة الوطنية للانتخابات توجه رسالة للشعب المصري
الليلة الماضية.. القوات الروسية تسقط 90 طائرة أوكرانية مسيرة
رئيس الوزراء للبابا تواضروس: عيد الميلاد فرصة لتعزيز المحبة والتقارب بين جميع المصريين
ذكرى ميلاد شيخ الأزهر.. مسيرة علمية عالمية للدكتور أحمد الطيب في ترسيخ الوسطية والسلام
أحمد شوبير يكشف خطة الأهلي لتدعيم الهجوم في يناير
مهاجم تحت السن على رادار الأهلي.. وموقف الصفقات الجديدة
تقليص سنوات الدراسة في كلية تجارة عين شمس إلى 3 سنوات
مسئولو «الإسكان» يتفقدون المشروعات الجارية بمدينتي حدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة |صور
أذكار الصباح كاملة.. رددها الآن وحصن نفسك
الضرائب: تشكيل لجنة عليا ووضع نظام لمتابعة تصفية الشركات بداية من 2026
كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2026
حقيقة عروض رحيل جراديشار وأشرف داري عن الأهلي
رياضة

الكاميرون تصطدم بعقدة جنوب أفريقيا في مواجهة نارية بدور الـ16 بأمم أفريقيا

منتخب الكاميرون
منتخب الكاميرون
إسراء أشرف

يستعد منتخبا جنوب أفريقيا والكاميرون لخوض مواجهة قوية في التاسعة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا في المغرب وتستمر حتى 18 يناير الجاري.

وكان منتخب جنوب أفريقيا قد حجز مقعده في الدور ثمن النهائي بعدما حل وصيفًا للمجموعة الثانية خلف منتخب مصر، جامعًا 6 نقاط من ثلاث مباريات.

في المقابل، تأهل المنتخب الكاميروني إلى الدور ذاته بعد احتلاله وصافة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، متساويًا مع كوت ديفوار، إلا أن فارق الأهداف منح الأفضلية لـ«الأسود غير المروضة» بصفتهم حامل اللقب.

الكاميرون تصطدم بعقدة جنوب أفريقيا في مواجهة نارية بدور الـ16 بأمم أفريقيا 

وتحمل هذه المواجهة طابعًا خاصًا، إذ تصطدم الكاميرون بعقدة جنوب أفريقيا، الذي يُعد من أكثر المنتخبات إزعاجًا لها في السنوات الأخيرة. فقد عجز المنتخب الكاميروني عن تحقيق أي فوز في آخر سبع مواجهات جمعته بجنوب أفريقيا، مكتفيًا بخمس تعادلات وتلقي هزيمتين.

ويعود آخر انتصار للكاميرون على جنوب أفريقيا إلى عام 1992، عندما فاز وديًا بنتيجة 2-1، بينما شهدت المواجهة الوحيدة بين المنتخبين في كأس الأمم الأفريقية عام 1996 فوزًا عريضًا لجنوب أفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، واصلت بعدها مشوارها نحو التتويج باللقب.

وتتضاعف أهمية اللقاء بالنظر إلى أن الفائز سيواجه في ربع النهائي المتأهل من مباراة المغرب وتنزانيا، ما يجعل المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، ويزيد من حدة الصراع التكتيكي بين المنتخبين.

جنوب أفريقيا الكاميرون بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 كأس أمم أفريقيا كأس أمم أفريقيا 2025 جنوب أفريقيا ضد الكاميرون

