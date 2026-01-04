أمم أفريقيا .. تشكيل المغرب وتنزانيا المتوقع في موقعة دور الـ 16

يخوض المنتخب المغربي اختبارًا جديدًا في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، عندما يلتقي بنظيره التنزاني مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير مولاي عبد الله، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة القارية.

المغرب تستدرج تنزانيا في أمم أفريقيا 2025

ودخل “أسود الأطلس” اللقاء بعدما تصدروا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حيث استهل المنتخب المغربي مشواره بالفوز على جزر القمر بهدفين دون رد، ثم تعادل مع مالي (1-1)، قبل أن يختتم دور المجموعات بانتصار عريض على زامبيا بثلاثية نظيفة.



ومن المتوقع ان يلعب منتخب المغرب أمام تنزانيا

تشكيل المغرب المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي- نايف أكرد- آدم ماسينا- أنس صلاح الدين.

خط الوسط: نائل العيناوي- إسماعيل صيباري- عز الدين أوناحي.

خط الهجوم: إبراهيم دياز- أيوب الكعبي -عبد الصمد الزلزولي.

تشكيل تنزانيا المتوقع ضد المغرب

حراسة المرمى: فوبا.

خط الدفاع: عبدالله، فيي توتو، مسوفا، موامنيوتو.

خط الوسط: محمد حسين، ميرو شي، كيلفين جون.

خط الهجوم: منوجا، ألاراخيا، مابولا.