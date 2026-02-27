بسبب كسر بخط طرد محطة الوليدية .. إنقطاع مياه الشرب عن 3 قرى بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن انقطاع مؤقت لمياه الشرب بعدد من المناطق شرق الوليدية وقرى بحري مركز أسيوط، نتيجة كسر مفاجئ بخط طرد مرشح الوليدية قطر 1000 مم (GRP)، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة وحتى الانتهاء من أعمال الإصلاح.

أوضحت الشركة أن التأثير محدود ويشمل بعض المناطق فقط، وهي: الوليدية (شرق)، وقرى بحري مركز أسيوط: منقباد، نجع سبع، وبني حسين، مؤكدة عودة الخدمة فور الانتهاء من الأعمال.



وفي السياق ذاته، أكدت الشركة الدفع الفوري بفرق الصيانة وسيارات الكسح لسحب المياه المتجمعة وتهيئة موقع العمل، تمهيدًا لبدء الإصلاح بشكل عاجل.



ودعت الشركة المواطنين للتواصل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى أو طلب سيارات المياه عبر الخط الساخن 125، أو الهاتف 01280733990، أو واتساب 01281565653، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للشركة، مشددة على جاهزيتها الكاملة للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو احتياجات.