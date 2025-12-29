قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مندوب بريطانيا بالأمم المتحدة يرفض الاعتراف بأرض الصومال
فعل يسبب لك الفقر طوال حياتك ويجره إليك جرا.. علي جمعة: احذره
فضل قيام الليل.. 4 كنوز لا تفوت أجرها في شهر رجب
بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. من سيواجه مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا؟
جيرونا يستهدف التعاقد مع حارس برشلونة.. تفاصيل
ترامب: على حماس نزع سلاحها بالكامل.. ومرحلة إعمار غزة قريبا
مساعد الأمين العام للأمم المتحدة: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال باطل
بعد واقعة الهروب من مصحة المريوطية.. ماذا عن الرقابة في مراكز العلاج؟
وزير صومالي سابق: إسرائيل تستهدف باب المندب لإرباك المشهد العربي
احذر.. عقوبات مشددة تنتظرك حال التلاعب بالأدوية وفقا للقانون
شعبة الذهب: نتوقع أن تصل الأوقية 5 آلاف دولار في الربع الأول 2026
بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب المغرب يتقدم على زامبيا بثنائية الكعبي ودياز في الشوط الأول بأمم أفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب
حمزة شعيب

أنهى منتخب المغرب الشوط الأول من مباراته أمام منتخب زامبيا متقدمًا بهدفين دون رد، في اللقاء المقام مساء اليوم الإثنين على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية.

وجاء هدفا المنتخب المغربي في الشوط الأول عن طريق أيوب الكعبي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعزز إبراهيم دياز التقدم بالهدف الثاني عند الدقيقة 27، ليؤكد “أسود الأطلس” تفوقهم المبكر وفرض سيطرتهم على مجريات اللعب.

ودخل منتخب المغرب المباراة وهو متصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى وتعادل في الجولة الثانية أمام منتخب مالي، في لقاء لم يلبِّ طموحات الجماهير. ويسعى المنتخب المغربي، بقيادة المدرب وليد الركراكي، إلى حسم بطاقة التأهل رسميًا وضمان صدارة المجموعة، إلى جانب استعادة ثقة الجماهير قبل خوض الأدوار الإقصائية.

واعتمد الركراكي على خبرة لاعبيه وقدرتهم على حسم المباريات الكبرى، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، اللذين يمنحان الفريق دفعة قوية خلال مشواره في البطولة.

في المقابل، خاض منتخب زامبيا اللقاء بطموح كبير، بعدما حصد نقطتين من تعادلين في الجولتين السابقتين، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تُبقيه ضمن حسابات أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث المؤهلة إلى دور الـ16.

وشهد الشوط الأول صراعًا تكتيكيًا واضحًا، بين رغبة المغرب في فرض أسلوبه الهجومي وحسم اللقاء مبكرًا، ومحاولات زامبيا للتأمين الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، في مواجهة تحمل الكثير من الندية والإثارة وتُمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات “أسود الأطلس” في المنافسة على اللقب القاري.

المغرب ايوب الكعبي ابراهيم دياز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

مداهم

السجن 3 سنوات لـ التيك توكر مداهم في تعاطي وحيازة المخدرات

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

بالصور .. اختطاف طفل في كفر الشيخ وكاميرات المراقبة تكشف الواقعة

ترشيحاتنا

عبادتان اثنتان للخروج من الحزن

عالم بـ الأوقاف: عبادتان اثنتان للخروج من الحزن والاكتئاب حتى لو الابتلاء صعب

أ.د. بديعة علي أحمد الطملاوي

عالمة أزهرية: قراءة الحظ والتاروت وربط الأحداث بحركة النجوم كهانة وكذب على الله

مصحف

قصة الهجرة إلى الحبشة وموقف النجاشي العادل مع الصحابة

بالصور

سعر بروتون جين 2 2007 المستعملة

بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007
بروتون جين 2 موديل 2007

سوزوكي تكشف عن تشكيلتها لمعرض طوكيو للسيارات 2026

سوزوكي
سوزوكي
سوزوكي

أبرزهم إلهام شاهين ولوسي .. نجوم الفن فى عزاء داود عبد السيد

إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي
إلهام شاهين ولوسي

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

رمال باها الفيوم 2025

‏رمال باها 2025.. رالي سيارات في قلب الصحراء الغربية بمصر.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

المزيد