منتخب المغرب يتقدم على زامبيا بثنائية الكعبي ودياز في الشوط الأول بأمم أفريقيا

أنهى منتخب المغرب الشوط الأول من مباراته أمام منتخب زامبيا متقدمًا بهدفين دون رد، في اللقاء المقام مساء اليوم الإثنين على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية.

وجاء هدفا المنتخب المغربي في الشوط الأول عن طريق أيوب الكعبي في الدقيقة التاسعة، قبل أن يعزز إبراهيم دياز التقدم بالهدف الثاني عند الدقيقة 27، ليؤكد “أسود الأطلس” تفوقهم المبكر وفرض سيطرتهم على مجريات اللعب.

ودخل منتخب المغرب المباراة وهو متصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى وتعادل في الجولة الثانية أمام منتخب مالي، في لقاء لم يلبِّ طموحات الجماهير. ويسعى المنتخب المغربي، بقيادة المدرب وليد الركراكي، إلى حسم بطاقة التأهل رسميًا وضمان صدارة المجموعة، إلى جانب استعادة ثقة الجماهير قبل خوض الأدوار الإقصائية.

واعتمد الركراكي على خبرة لاعبيه وقدرتهم على حسم المباريات الكبرى، مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، اللذين يمنحان الفريق دفعة قوية خلال مشواره في البطولة.

في المقابل، خاض منتخب زامبيا اللقاء بطموح كبير، بعدما حصد نقطتين من تعادلين في الجولتين السابقتين، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية تُبقيه ضمن حسابات أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث المؤهلة إلى دور الـ16.

وشهد الشوط الأول صراعًا تكتيكيًا واضحًا، بين رغبة المغرب في فرض أسلوبه الهجومي وحسم اللقاء مبكرًا، ومحاولات زامبيا للتأمين الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، في مواجهة تحمل الكثير من الندية والإثارة وتُمثل اختبارًا حقيقيًا لطموحات “أسود الأطلس” في المنافسة على اللقب القاري.