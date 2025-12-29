فتح الله زيدان عن تعادل منتخب مصر: الصدارة للفراعنة

علق الإعلامي فتح الله زيدان علي تعادل منتخب مصر أمام أنجولا في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد أدرار في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا.

وكتب فتح الله زيدان عبر فيسبوك: الصدارة للفراعنة.

وحسم التعادل السلبي مباراة مصر وأنجولا ، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب إستاد أدرار في الجولة الثالثة والأخيرة ضمن منافسات كأس إمم إفريقيا.

وجاءت تمريرة من منتصف الملعب من لاعب مصر محمد إسماعيل مرت من أمام مصطفى محمد في منطقة الجزاء وانتهت الهجمه في يد حارس مرمى أنجولا في الدقيقة 3.

ونفذت كرة عرضية أرضية من الجهة اليسرى من لاعب أنجولا شيكو بانزا قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إسميفانيو كيالوندا غاسبار ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 11.

وأرسلت ركلة حرة لصالح أنجولا من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى نفذها فريدي باليندي بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء شتتها الدفاع عن مناطق الخطورة في الدقيقة 12.

ونفذت ركلة ركنية لصالح مصر من الجهة اليمنى نفذها محمود صابر بتمريرة ثم عرضية قابلها بتسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء حسام عبدالمجيد بعد تمريرة مقصية من مصطفى محمد ولكن مرت فوق العارضة في الدقيقة 20.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب أنجولا أجوستينيو مابولولو ولكن تصدى لها حارس مرمى مصر مصطفى شوبير في الدقيقة 35.

وجاءت تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب أنجولا شيكو بانزا بعد اختراق الدفاع ولكن مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 42.

تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من لاعب أنجولا فريدي باليندي ولكن تصدى لها حارس مرمى مصر مصطفى شوبير ببراعة في الدقيقة 44.

ونفذت ركلة حرة لصالح أنجولا على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلة من مهند لاشين نفذها فريدي باليندي بتسديدة ارتطمت في القائم وذهبت إلى ركلة مرمى في الدقيقة 53.

وجاءت تسديدة من خارج منطقة الجزاء من لاعب مصر أحمد سيد زيزو ولكن مرت تصدى لها حارس مرمى أنجولا وأبعدها إلى ركنية في الدقيقة 59.

ودخل زيزو منطقة الجزاء دون رقابة دفاعية ولكن رعونة وتأخير في التسديد منه قطعت الكرة من الدفاع في الدقيقة 77.

ونفذت ركلة حرة لصالح أنجولا بالقرب من منطقة الجزاء مقابلة للمرمى بعد عرقلة من محمد شحاتة نفذها مانويل بينسون بتسديدة مرت فوق العارضة في الدقيقة 88.