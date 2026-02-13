سفير القاهرة بالاتحاد الأوروبي: مصر صمام أمان لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط

قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج وحلف الناتو، إنّ مصر تمثل عامل أمان وصمام أمان لأوروبا فيما يتعلق بمصالح أوروبا في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في لقاء عبر تطبيق "zoom"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أوروبا شريك تجاري أول لمصر، موضحًا، أنّ 27% من العلاقات التجارية المصرية مع شركائها مع الاتحاد الأوروبي، إذ تمثل أوروبا 32% من حجم الاستثمارات التي تحصل عليها مصر.

وتابع، أنّ مصر حريصة على تطوير العلاقة مع أوروبا وعلى تعزيز هذه الشراكة والاستثمار فيها بالجهد لتحقيق هذه المصلحة المشتركة.

وأردف، أنّ قضية الإرهاب بشكل عام بتمثل عامل تهديد كبير لاستقرار المنطقة، لاستقرار أوروبا ولاستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومصر لها باع طويل في مكافحة الإرهاب، ولها رؤية متكاملة مقترب شامل لا يكتفي فقط بالبعد الأمني، ولكن أيضاً يركز على البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي ومعالجة جذور هذه المشكلة أو هذه الظاهرة وأسبابها، ومن أهمها بطبيعة الحال الفكر المتطرف والفكر الراديكالي.

وأكد، أنّ ما تمتلكه مصر من مؤسسات دينية ومؤسسات سياسية قادرة على مكافحة الفكر المتطرف، ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة وفي القارة الأفريقية.

وذكر، أنّ كل هذا تدركه أوروبا جيداً ويدركه الاتحاد الأوروبي جيداً، وبالتالي حالياً يتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر في مثلاً في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، موضحًا، أنه منتدى عالمي يضم عشرات الدول، ومصر والاتحاد الأوروبي هما الرئاسة المشتركة لهذا المنتدى.