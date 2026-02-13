قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس
روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كندا
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
سفير القاهرة بالاتحاد الأوروبي: مصر صمام أمان لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط
استقبال شهر رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
اليابان تعلن نشر 8 مقاتلات من طراز F-35B في قاعدة نيو تابارو الجوية
اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة لوزارة التضامن الاجتماعي
منتخب مصر يستعد لـ كأس العالم 2026 بثلاث وديات قوية
سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الجمعة 13-2-2026
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه.. رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه
حكم صوم كل شهر شعبان لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا.. الإفتاء تجيب
13 عاما.. كوريا الشمالية تستعد لتعيين ابنة كيم جونج أون وريثة للسلطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير القاهرة بالاتحاد الأوروبي: مصر صمام أمان لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط

السفير أحمد أبو زيد
السفير أحمد أبو زيد
البهى عمرو

قال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج وحلف الناتو، إنّ مصر تمثل عامل أمان وصمام أمان لأوروبا فيما يتعلق بمصالح أوروبا في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف في لقاء عبر تطبيق "zoom"، مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أوروبا شريك تجاري أول لمصر، موضحًا، أنّ 27% من العلاقات التجارية المصرية مع شركائها مع الاتحاد الأوروبي، إذ تمثل أوروبا 32% من حجم الاستثمارات التي تحصل عليها مصر.

وتابع، أنّ  مصر حريصة على تطوير العلاقة مع أوروبا وعلى تعزيز هذه الشراكة والاستثمار فيها بالجهد لتحقيق هذه المصلحة المشتركة.

وأردف، أنّ قضية الإرهاب بشكل عام بتمثل عامل تهديد كبير لاستقرار المنطقة، لاستقرار أوروبا ولاستقرار منطقة الشرق الأوسط، ومصر لها باع طويل في مكافحة الإرهاب، ولها رؤية متكاملة مقترب شامل لا يكتفي فقط بالبعد الأمني، ولكن أيضاً يركز على البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي ومعالجة جذور هذه المشكلة أو هذه الظاهرة وأسبابها، ومن أهمها بطبيعة الحال الفكر المتطرف والفكر الراديكالي.

وأكد، أنّ ما تمتلكه مصر من مؤسسات دينية ومؤسسات سياسية قادرة على مكافحة الفكر المتطرف، ليس فقط في مصر ولكن في المنطقة وفي القارة الأفريقية.

وذكر، أنّ كل هذا تدركه أوروبا جيداً ويدركه الاتحاد الأوروبي جيداً، وبالتالي حالياً يتعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر في مثلاً في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، موضحًا، أنه منتدى عالمي يضم عشرات الدول، ومصر والاتحاد الأوروبي هما الرئاسة المشتركة لهذا المنتدى.

الاتحاد الأوروبي الناتو السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى الاتحاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

العاصفة الترابية

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان| جنسيات أمريكية وأوروبية في سباق الدراجات.. حملة لإزالة التعديات.. ومعرض للمشروعات الصغيرة

محافظ بني سويف

حركة تنقلات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية بتعليم بني سويف

محافظة دمياط

دمياط تبدأ تنفيذ مبادرة المدينة الصديقة للمرأة داخل 11 مركز شباب

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد