أخبار العالم

اليابان تعلن نشر 8 مقاتلات من طراز F-35B في قاعدة نيو تابارو الجوية

محمود نوفل


أفادت قوات الدفاع الجوي الياباني بأنه تم الانتهاء من  نشر 8 مقاتلات من طراز F-35B في قاعدة نيو تابارو الجوية بمحافظة ميازاكي.

ووفقا لقوات الدفاع الجوي الياباني في بيان مقتضب لها ؛ يأتي ذلك ضمن الخطة المقررة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس.

وفي وقت لاحق ؛ أكدت دائرة الأمن البحري الياباني أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي.

وقالت دائرة الأمن البحري الياباني في بيان لها : الصاروخ الأول لكوريا الشمالية قد سقط على الأرجح، وكوريا الشمالية أطلقت صاروخا آخر.

فيما قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخًا" باتجاه بحر اليابان.

كما صرحت وزارة الدفاع اليابانية في الوقت نفسه  بأنه تم إطلاق ما يبدو أنه صاروخ باليستي من كوريا الشمالية.

يعد هذا الاختبار هو الثاني لبيونج يانج هذا الشهر، بعد وابل من الصواريخ أُطلق قبل ساعات من توجه زعيم كوريا الجنوبية إلى الصين لحضور قمة.

وقد كثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ويقول المحللون إن هذه الحملة تهدف إلى تحسين قدرات الضربات الصاروخية الدقيقة، وتحدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، واختبار الأسلحة قبل تصديرها المحتمل إلى روسيا.

ومن المقرر أيضًا أن تعقد بيونج يانج مؤتمرًا تاريخيًا لحزبها الحاكم في الأسابيع المقبلة، وهو الأول من نوعه منذ خمس سنوات.

وقبل انعقاد هذا المؤتمر، أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "بتوسيع" وتحديث إنتاج الصواريخ في البلاد.
 

