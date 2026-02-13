قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة لوزارة التضامن الاجتماعي

الحج
الحج
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تنطلق اليوم أولى رحلات العمرة التابعة لمؤسسة الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى .

 تبدأ  أسعار  عمرة شهر  شعبان من خلال رحلات وزارة التضامن الاجتماعي من 46 ألف جنيه وتصل الى 93 ألف جنيه. 

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي البرامج والأسعار  كالآتي:

البرنامج الأول

سعر الفرد 72000 جنيه للفرد في الغرفة الرباعية

79200 جنيه للفرد في الغرفة الثلاثية

93300 جنيه للفرد في الغرفة الثنائية

البرنامج الثاني

46000 جنيه للفرد في الغرفة الرباعية

49500 جنيه للفرد في الغرفة الثلاثية

56500 جنيه للفرد في الغرفة الثنائية

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أسست شركة سياحة للتمكن من تنظيم رحلات العمرة بشكل رسمي .

وأطلقت الوزارة  شركة "مصر المتحدة للسياحة" كشركة تابعة للمؤسسة، وتعلن لكل من وثق فينا لسنوات عن إتاحة أول برامجها لأداء العمرة فى 25 شعبان .

فى سياق متصل كان قد استقبل  أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج وفد شركة بشرى الضيافة لخدمات الحج ، وشركة الدار البيضاء لخدمات الإعاشة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، في إطار الاستعداد المبكر لموسم حج 1447هـ - 2026م؛ ضمن جهود الوزارة للتنسيق المسبق والتخطيط المتكامل لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية.

وقدم وفد "بشرى الضيافة" عرضًا تفصيلياً شاملًا تناول منهجية العمل والاستعدادات التشغيلية والتنظيمية المعتمدة لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية؛ خاصة في أماكن المشاعر المقدسة، بما يحقق تنظيمًا متكاملًا وتجربة حج تتسم بالراحة والطمأنينة، وتعكس أعلى معايير الجاهزية والانضباط.

و أعرب أيمن عبد الموجود عن سعادته باستقبال وفد شركتي بشري الضيافة والدار البيضاء،  مشيرا إلى أن اللقاء يأتي امتدادًا لنهج وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في المؤسسة القومية لتيسير الحج في الاستعداد المبكر والمتابعة الدقيقة لكافة الترتيبات الخاصة بموسم الحج.

وشدد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي على أن خدمة حجاج الجمعيات الأهلية تمثل مسؤولية وطنية ودينية تحرص الوزارة على إدارتها وفق أسس التخطيط، والتنسيق المؤسسي، وتكامل الأدوار مع الشركاء، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة بشرى الضيافة يجسّد نموذجًا للشراكة الفاعلة، التي لا تقتصر على تنفيذ الخدمات، بل تمتد إلى توحيد الرؤية، وتبادل الخبرات، والشفافية في عرض الاستعدادات قبل دخول الموسم، بما يضمن جاهزية ميدانية عالية عند انطلاق رحلات الحج.

