مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث إطلاق نار داخل حرم جامعة ولاية كارولينا



أفادت "فوكس نيوز" بمصرع شخصين وإصابة آخر في حادث إطلاق نار داخل حرم جامعة ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل ؛ أعلنت الشرطة الكندية، عن مقتل عشرة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في بلدية تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.

إطلاق نار داخل مدرسة في كندا

وأضاف البيان أن الشرطة الملكية الكندية “لا تعتقد بوجود أي مشتبه بهم هاربين أو تهديد مستمر للجمهور”.

ووفقًا للبيان، تلقت الشرطة الملكية الكندية بلاغًا عن وجود مسلح في مدرسة تومبلر ريدج الثانوية .



وخلال تفتيش المدرسة، عثرت الشرطة على سبعة جثث داخلها، من بينهم ستة ضحايا وشخص يُشتبه في كونه مطلق النار.

وتوفي ضحية أخرى أثناء نقله إلى مستشفى قريب.

وُجد المشتبه به مصابًا بجرح ألحقه بنفسه، وهو ما رجّحت الشرطة أنه سبب الوفاة.

في إطار التحقيق الجاري، حددت الشرطة موقعًا ثانويًا يُعتقد أنه مرتبط بالحادث، حيث عُثر على جثتي ضحيتين إضافيتين داخل أحد المنازل، وفقًا للبيان.

وأفادت الشرطة الكندية أنه تم نقل شخصين جوًا إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة أو مهددة للحياة لتلقي المزيد من العلاج، بينما يتلقى 25 آخرون العلاج في مركز طبي محلي.

كما قام ضباط الشرطة بعمليات تمشيط للمنازل والعقارات المجاورة لتحديد ما إذا كان هناك أي مصابين آخرين أو أي صلة لهم بأحداث اليوم.