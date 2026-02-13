قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد قطار LRT الكهربائي والمترو في رمضان
الموعد وترتيب المجموعة والقناة الناقلة..كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
"رضا المواطن والتحول الأخضر".. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تضع جداول زمنية لتنفيذ مشروعات الاستدامة
المجلس العسكري الحاكم في النيجر يدعو إلى الاستعداد للحرب مع فرنسا
حسام حسن يؤدى مناسك العمرة رفقة أسرته| صور
محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة
لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية
أسعار الدولار اليوم الجمعة في مصر 13-2-2026
من ساحة الحرب للمراهنات.. تسريب معلومات عسكرية يثير عاصفة في إسرائيل
اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية
التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ"الاختبار القضائي"
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث إطلاق نار داخل حرم جامعة ولاية كارولينا

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
محمود نوفل


أفادت "فوكس نيوز" بمصرع شخصين وإصابة آخر في حادث إطلاق نار داخل حرم جامعة ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل ؛ أعلنت الشرطة الكندية، عن مقتل عشرة أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في بلدية تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا.

إطلاق نار داخل مدرسة في كندا
وأضاف البيان أن الشرطة الملكية الكندية “لا تعتقد بوجود أي مشتبه بهم هاربين أو تهديد مستمر للجمهور”.

ووفقًا للبيان، تلقت الشرطة الملكية الكندية بلاغًا عن وجود مسلح في مدرسة تومبلر ريدج الثانوية .


وخلال تفتيش المدرسة، عثرت الشرطة على سبعة جثث داخلها، من بينهم ستة ضحايا وشخص يُشتبه في كونه مطلق النار.

وتوفي ضحية أخرى أثناء نقله إلى مستشفى قريب.

وُجد المشتبه به مصابًا بجرح ألحقه بنفسه، وهو ما رجّحت الشرطة أنه سبب الوفاة.

في إطار التحقيق الجاري، حددت الشرطة موقعًا ثانويًا يُعتقد أنه مرتبط بالحادث، حيث عُثر على جثتي ضحيتين إضافيتين داخل أحد المنازل، وفقًا للبيان.

وأفادت الشرطة الكندية أنه تم نقل شخصين جوًا إلى المستشفى مصابين بجروح خطيرة أو مهددة للحياة لتلقي المزيد من العلاج، بينما يتلقى 25 آخرون العلاج في مركز طبي محلي.

كما قام ضباط الشرطة بعمليات تمشيط للمنازل والعقارات المجاورة لتحديد ما إذا كان هناك أي مصابين آخرين أو أي صلة لهم بأحداث اليوم.

أمريكا المكسيك حادث إطلاق نار جامعة ولاية كارولينا الجنوبية الشرطة الملكية الكندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

العاصفة الترابية

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الدعاء

دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

ترشيحاتنا

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

التعليم الإلزامي 13 عاما.. خطة الدولة لتطوير المنظومة وبداية جديدة من الروضة

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

مجدي حمزة: مد التعليم الإلزامي إلى 13 عامًا سابقة مهمة في تاريخ المنظومة المصرية

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أستاذ مناهج بجامعة عين شمس: ضم مرحلة الروضة للتعليم الأساسي يواكب النظم التعليمية بالدول المتقدمة

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد