تايلاند: إصابة شخصين جراء إطلاق نار واحتجاز رهائن داخل مدرسة

أعلنت الشرطة في تايلاند اليوم /الأربعاء/ إصابة شخصين جراء قيام شخص بإطلاق النار واحتجاز رهائن داخل إحدى المدارس في محافظة "سونجخلا" جنوبي البلاد.

وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" أن الشرطة أكدت لاحقا إطلاق النار على منفذ الهجوم واحتجازه وإطلاق سراح كافة الرهائن داخل المدرسة الواقعة في مدينة "هات ياي".

وأوضحت السلطات أن منفذ الهجوم يبلغ من العمر 18 عاما واستخدما مسدسا عاديا في الهجوم، وأن المصابين هما معلم وطالب تم نقلهما لتلقي العلاج، فيما تستمر التحقيقات للوقوف على ملابسات الهجوم ودوافعه.

