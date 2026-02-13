أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه.. رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن “الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا والتاريخ هينصفه وافتكروا كلامي”، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطن المصري.

رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تكريم الوزراء السابقين كتكريم رمزي، مشيرا إلى أنه كنت حريص على لقائهم بالوزراء الجدد، لمعرفة أهم الملفات الخاصة بكل وزارة.

رشوان: الحوار الوطني عُقد بشفافية كاملة.. ونرحب بجميع الآراء

أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للأعلام، أن الحوار الوطني، جلساته تمت بشكل شفافية بالكامل، ولم يتم حضف أي مقترح، وتم الإستماع لكافة الأراء الوطنية.

زلطة : تدرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس وجود خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، عبر إدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن النظام الإلزامي، ليبدأ التعليم الإلزامي من سن الخامسة بدلًا من السادسة.

الغرف التجارية: خصومات أهلاً رمضان تصل لـ25%.. و25 معرضًا لتخفيف أعباء المعيشة

أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، تفاصيل مشاركة الغرفة في معارض «أهلاً رمضان» لهذا العام، مؤكدًا أن نسب التخفيضات على السلع المعروضة تتراوح ما بين 10% و25% وفقًا لطبيعة كل منتج، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبل حلول الشهر الكريم.

البحوث الفلكية: تحديد بداية شهر رمضان 2026

أكد محمد صميدة رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء، أنه يتم دراسة وتحديد مواعيد اهلة الشهور الهجرية في معامل أبحاث الشمس.

هل مصر في حزام الزلازل؟.. رئيس معهد البحوث الفلكية يحسم الجدل

أكد طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مصر من أهدى المناطق في النشاط الزلزالي قياسا بدول المحيط الهندي والهادي والأطلنطي.

صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا

أكد طه رابح رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن جزءا من مقتنيات المعهد أثرية ومسجلة في اليونسكو .

سمير فرج: ترامب قلب موازين السياسة الأمريكية.. وواشنطن تسعى للهيمنة على ممرات استراتيجية

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن السياسة الأمريكية شهدت تحوّلاً جذريًا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم، مؤكدًا أن العالم بات يختلف بشكل واضح بين مرحلتين: ما قبل ترامب وما بعده، بسبب الأفكار غير التقليدية التي تبناها ترامب وسعيه لإبقاء الولايات المتحدة في موقع الريادة والقوة.

خبير أسري: الخيانة لا تغتفر.. والمرأة لا تحترم الرجل الذي يسامح

قال أيمن محفوظ، المحامي والخبير في العلاقات الأسرية، إن الخيانة الزوجية لا تقبل المسامحة من أي طرف، مؤكدًا أن المرأة غالبًا لا تحترم الرجل الذي يسامحها بعد وقوع الخيانة، مهما كانت الظروف الاجتماعية أو العائلية.