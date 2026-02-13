قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس
روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كندا
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
سفير القاهرة بالاتحاد الأوروبي: مصر صمام أمان لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط
استقبال شهر رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
اليابان تعلن نشر 8 مقاتلات من طراز F-35B في قاعدة نيو تابارو الجوية
اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة لوزارة التضامن الاجتماعي
منتخب مصر يستعد لـ كأس العالم 2026 بثلاث وديات قوية
سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الجمعة 13-2-2026
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه.. رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه
حكم صوم كل شهر شعبان لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا.. الإفتاء تجيب
13 عاما.. كوريا الشمالية تستعد لتعيين ابنة كيم جونج أون وريثة للسلطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه.. رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن “الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا والتاريخ هينصفه وافتكروا كلامي”، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطن المصري.

رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تكريم الوزراء السابقين كتكريم رمزي، مشيرا إلى أنه كنت حريص على لقائهم بالوزراء الجدد، لمعرفة أهم الملفات الخاصة بكل وزارة.

رشوان: الحوار الوطني عُقد بشفافية كاملة.. ونرحب بجميع الآراء
أكد الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للأعلام، أن الحوار الوطني، جلساته تمت بشكل شفافية بالكامل، ولم يتم حضف أي مقترح، وتم الإستماع لكافة الأراء الوطنية.

زلطة : تدرس خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي
أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تدرس وجود خطة لرفع عدد سنوات التعليم الإلزامي من 12 إلى 13 عامًا، عبر إدراج مرحلة رياض الأطفال ضمن النظام الإلزامي، ليبدأ التعليم الإلزامي من سن الخامسة بدلًا من السادسة.

الغرف التجارية: خصومات أهلاً رمضان تصل لـ25%.. و25 معرضًا لتخفيف أعباء المعيشة
أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، تفاصيل مشاركة الغرفة في معارض «أهلاً رمضان» لهذا العام، مؤكدًا أن نسب التخفيضات على السلع المعروضة تتراوح ما بين 10% و25% وفقًا لطبيعة كل منتج، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبل حلول الشهر الكريم.

البحوث الفلكية: تحديد بداية شهر رمضان 2026
أكد محمد صميدة رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء، أنه يتم دراسة وتحديد مواعيد اهلة الشهور الهجرية في معامل أبحاث الشمس.

هل مصر في حزام الزلازل؟.. رئيس معهد البحوث الفلكية يحسم الجدل
أكد طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن مصر من أهدى المناطق في النشاط الزلزالي قياسا بدول المحيط الهندي والهادي والأطلنطي.

صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا

أكد طه رابح رئيس المعهد القومي لـ البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن جزءا من مقتنيات المعهد أثرية ومسجلة في اليونسكو .

سمير فرج: ترامب قلب موازين السياسة الأمريكية.. وواشنطن تسعى للهيمنة على ممرات استراتيجية
قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن السياسة الأمريكية شهدت تحوّلاً جذريًا منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الحكم، مؤكدًا أن العالم بات يختلف بشكل واضح بين مرحلتين: ما قبل ترامب وما بعده، بسبب الأفكار غير التقليدية التي تبناها ترامب وسعيه لإبقاء الولايات المتحدة في موقع الريادة والقوة.

خبير أسري: الخيانة لا تغتفر.. والمرأة لا تحترم الرجل الذي يسامح
قال أيمن محفوظ، المحامي والخبير في العلاقات الأسرية، إن الخيانة الزوجية لا تقبل المسامحة من أي طرف، مؤكدًا أن المرأة غالبًا لا تحترم الرجل الذي يسامحها بعد وقوع الخيانة، مهما كانت الظروف الاجتماعية أو العائلية.

مصطفى بكري رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضياء رشوان الزلازل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

الزمالك

تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري

العاصفة الترابية

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

حالة الطقس غداً

عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة

محافظ البحيرة

خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار

ترشيحاتنا

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مى حلمى

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

التمر الهندي

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

بالصور

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد