بمشاركة حجازي.. شوط أول سلبي بين القادسية ونيوم بالدوري السعودي
سقوط طالب داخل بالوعة صرف صحي بمغاعة في المنيا.. وحقيبته المدرسية تنقذه
انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات
اتحاد أمهات مصر: زيادة سنوات التعليم الإلزامي خطوة مهمة لتحسين جودة المنظومة
موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان
تصرف غير متوقع من عبد المنصف في أزمة لقاء الخميسي مع زواجه
موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة
صانع تريند.. البحوث الفلكية عن عالم الزلازل الهولندي: منجم وليس عالما أو جيولوجيا
البحوث الفلكية: تحديد بداية شهر رمضان 2026
رئيس الوزراء يكشف لصدى البلد مصير ملفات التنمية البشرية والصناعية
بحوزتهم زجاجات وأسلحة بيضاء | القبض على 17 شخصا في مشاجرة بالإسماعيلية
إدارة ترامب تهرّب آلاف أجهزة ستارلينك إلى إيران لدعم المتظاهرين
توك شو

الغرف التجارية: خصومات أهلاً رمضان تصل لـ25%.. و25 معرضًا لتخفيف أعباء المعيشة

أهلا رمضان
أهلا رمضان
محمد البدوي

أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، تفاصيل مشاركة الغرفة في معارض «أهلاً رمضان» لهذا العام، مؤكدًا أن نسب التخفيضات على السلع المعروضة تتراوح ما بين 10% و25% وفقًا لطبيعة كل منتج، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبل حلول الشهر الكريم.

توفير السلع بأسعار مناسبة

وأوضح الشاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن تنظيم هذه المعارض يأتي ضمن الدور المجتمعي الذي تضطلع به الغرف التجارية سنويًا، لدعم المواطن من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه مساندة التجار عبر إتاحة منافذ بيع منظمة ومجهزة.

 أعمال الإنشاء وتجهيز الأجنحة

وأشار إلى أن الغرفة التجارية، بالتعاون مع محافظة الجيزة، تتحمل كامل تكاليف إقامة المعارض، بما يشمل أعمال الإنشاء وتجهيز الأجنحة وتأمين المواقع، على أن يتم تخصيص المساحات للتجار دون مقابل، بما يضمن خفض التكلفة النهائية على المستهلك.

 تكاليف الإيجار والدعاية

وأضاف أن الغرفة تعتمد على اختيار المنتجين والمستوردين بشكل مباشر، بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة والحصول على السلع من المصدر بأسعار أقل، مع الاتفاق على تقديم خصومات حقيقية مقابل إعفائهم من تكاليف الإيجار والدعاية، في منظومة تحقق الاستفادة لجميع الأطراف؛ إذ يحظى التاجر بإقبال جماهيري واسع، بينما يحصل المواطن على أسعار مخفضة.

 توافر السلع الأساسية

وكشف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن افتتاح 25 معرضًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب المعرض الرئيسي بشارع فيصل، وذلك بحضور وزراء التموين والزراعة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة، مؤكدًا أن خطة الانتشار الجغرافي للمعارض تستهدف تقريب المنافذ من المواطنين، لتقليل أعباء الانتقال وضمان توافر السلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان في مختلف المناطق.

اللواء سمير فرج

خبير عسكري: مصر تواجه لأول مرة تهديدات إستراتيجية متزامنة من 4 اتجاهات

مسلسلات رمضان

خريطة دراما رمضان 2026.. 22 عملا بين الكوميديا والدراما الاجتماعية وقضايا الأسرة

أهلا رمضان

الغرف التجارية: خصومات أهلاً رمضان تصل لـ25%.. و25 معرضًا لتخفيف أعباء المعيشة

بالصور

منجم من الفوائد.. أهمية البيض المسلوق على السحور

زى المطاعم وأقل مجهود.. طريقة عمل السمك في الفرن

موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان

أمل رزق: قعدت على الرصيف واتخانت بس وقفت تاني .. ومش بقبل أدوار تعجيزية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

