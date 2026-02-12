الغرف التجارية: خصومات أهلاً رمضان تصل لـ25%.. و25 معرضًا لتخفيف أعباء المعيشة

أعلن المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، تفاصيل مشاركة الغرفة في معارض «أهلاً رمضان» لهذا العام، مؤكدًا أن نسب التخفيضات على السلع المعروضة تتراوح ما بين 10% و25% وفقًا لطبيعة كل منتج، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قبل حلول الشهر الكريم.

توفير السلع بأسعار مناسبة

وأوضح الشاهد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «دي إم سي»، أن تنظيم هذه المعارض يأتي ضمن الدور المجتمعي الذي تضطلع به الغرف التجارية سنويًا، لدعم المواطن من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، وفي الوقت نفسه مساندة التجار عبر إتاحة منافذ بيع منظمة ومجهزة.

أعمال الإنشاء وتجهيز الأجنحة

وأشار إلى أن الغرفة التجارية، بالتعاون مع محافظة الجيزة، تتحمل كامل تكاليف إقامة المعارض، بما يشمل أعمال الإنشاء وتجهيز الأجنحة وتأمين المواقع، على أن يتم تخصيص المساحات للتجار دون مقابل، بما يضمن خفض التكلفة النهائية على المستهلك.

تكاليف الإيجار والدعاية

وأضاف أن الغرفة تعتمد على اختيار المنتجين والمستوردين بشكل مباشر، بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة والحصول على السلع من المصدر بأسعار أقل، مع الاتفاق على تقديم خصومات حقيقية مقابل إعفائهم من تكاليف الإيجار والدعاية، في منظومة تحقق الاستفادة لجميع الأطراف؛ إذ يحظى التاجر بإقبال جماهيري واسع، بينما يحصل المواطن على أسعار مخفضة.

توافر السلع الأساسية

وكشف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة عن افتتاح 25 معرضًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب المعرض الرئيسي بشارع فيصل، وذلك بحضور وزراء التموين والزراعة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة، مؤكدًا أن خطة الانتشار الجغرافي للمعارض تستهدف تقريب المنافذ من المواطنين، لتقليل أعباء الانتقال وضمان توافر السلع الأساسية ومستلزمات شهر رمضان في مختلف المناطق.