افتتاح معرض «أهلا رمضان» بمدينة بنها

افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اليوم الخميس، معرض «أهلا رمضان»، في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وذلك بحضور الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية.

ويأتي ذلك إستمرارا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة معارض «أهلا رمضان» قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافي لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة.



وتفقد الوزيران والمحافظ ورئيس الغرفة التجارية، المعرض والمنتجات المعروضة من أجل الاطمئنان على وفرتها وجودتها وعلى الأسعار المعروضة، ونسبة التخفيضات، كما استمعوا إلى أراء المواطنين في توافر السلع، بأسعار مخفضة.



وأكد رئيس تجارية القليوبية، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لبحث خطة عمل معارض "أهلًا رمضان" لبيع السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن الدولة تهتم حاليا بتوافر السلع مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة لتخفيف عن المواطنين.



وأشار «الفيومي»، إلى أن الغرفة سوف تناقش تجهيز شوادر ومعارض، في أماكن مختلفة بالمحافظة، لتغطية المحافظة وسهولة وصول المواطنين لتلك المعارض، مع عرض كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون وذلك بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.



وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إن معارض «أهلا رمضان» بالقليوبية، في كل عام يتم إنشائها، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطنين مما يخفف عن كاهل المواطن البسيط لما توفره من سلع أساسية بأسعار مخفضة والذي تقيمه الغرفة بالتعاون مع المحافظة بدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتا إلى أن الغرفة ستستمر في إنشاء المعارض تباعا بمناطق مختلفة، وتجري معاينة أكثر موقع يتم إرسالها من قبل المحافظة لتحديد ما يصلح لإقامة معارض للسلع الغذائية بالمدن والأحياء.