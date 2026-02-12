قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تخفيضات تصل إلى 30% ..محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلاً رمضان بالمنفذ الدائم للغرفة التجارية

محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلاً رمضان بالمنفذ الدائم للغرفة التجارية
محافظ أسيوط يفتتح معرض أهلاً رمضان بالمنفذ الدائم للغرفة التجارية
إيهاب عمر

افتتح اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، معرض أهلاً رمضان بالمنفذ الدائم للغرفة التجارية بميدان الشهيد أحمد جلال (المنفذ سابقًا) بحي شرق مدينة أسيوط، الذي تنظمه الغرفة التجارية المصرية بأسيوط بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق في خطوة تعكس جاهزية مبكرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف ضبط الأسواق، وتخفيف الأعباء المعيشية، وضمان وفرة السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخفض الأسعار وتعزيز الحماية الاجتماعية.

شهد الافتتاح حضور النائب المحاسب عمرو أبو العيون، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، وخالد محمد وكيل وزارة التموين، والدكتور عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق ومحمود ثابت مستشار الغرفة التجارية بأسيوط.

وخلال جولته التفقدية، اطلع المحافظ على أقسام المعرض التي تضم تشكيلة واسعة من السلع الأساسية، تشمل السكر، الزيت، الأرز، المكرونة، الدقيق، البلح، منتجات الألبان، الجبن، والحلويات بمختلف أنواعها، إلى جانب سلع استراتيجية أخرى تطرح بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأكد محافظ أسيوط، خلال لقائه بعدد من المواطنين المترددين على المعرض، حرص الدولة على توفير سلع آمنة وعالية الجودة بكميات كافية، مشددًا على أهمية الاستعداد المبكر للزيادة المتوقعة في الطلب خلال رمضان، مع الالتزام بوضع الأسعار بشكل واضح ومعلن لضمان الشفافية ومنع أي تلاعب.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن هذه المعارض تمثل إحدى الأدوات الفاعلة لتحقيق التوازن السعري في الأسواق المحلية، وتعزيز الأمن الغذائي المستدام، عبر شراكة حقيقية بين الأجهزة التنفيذية والقطاع الخاص والغرف التجارية، بما يعكس نموذجًا عمليًا للتكامل المؤسسي في إدارة ملف السلع الاستراتيجية.

وأعرب المحافظ عن تقديره لكافة الجهات المشاركة في تنظيم المعرض، مثمنًا دور الغرفة التجارية ومديرية التموين في دعم جهود الدولة الرامية إلى حماية المواطنين من تقلبات الأسعار، خاصة في المواسم ذات الكثافة الشرائية المرتفعة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار التوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان" بجميع المراكز والقرى والأحياء، بالتعاون مع الشركة المصرية لتجارة الجملة والجمعيات الأهلية والأحزاب، لضمان وصول التخفيضات إلى أكبر شريحة من المواطنين، بالتوازي مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية، وضمان استقرار الأسعار طوال الشهر الفضيل.

من جانبه، أكد النائب المحاسب عمرو أبو العيون، رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، أن المعرض يأتي ضمن خطة موسعة تنفذها الغرفة بالتنسيق مع المحافظة، موضحًا أن التخفيضات تصل إلى 30% تحققت من خلال التعاقد المباشر مع كبار الموردين وتقليل حلقات التداول مضيفًا أن الغرفة التجارية مستمرة في ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية يوميًا لضمان عدم حدوث أي نقص، مشيرًا إلى أن الهدف ليس فقط تقديم تخفيضات مؤقتة، بل إرساء نموذج مستدام للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص لخدمة المواطن، خاصة في المواسم التي تشهد زيادة في الاستهلاك.

أسيوط معرض أهلاً رمضان الغرفة التجارية المصرية بأسيوط مديرية التموين والتجارة الداخلية السلع الأساسية

