عراقجي: طهران مستعده للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه
تنويه هام من المتحف المصري بالتحرير بشأن نظام التذاكر الإلكترونية وطرق الحجز للزوار
اجتماع غير عادي.. الجامعة العربية تبحث التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة
رئيس الاحتلال يأمل أن تنجح المحادثات الأمريكية مع نتنياهو للوصول لتقويض إيران
شوبير: اتحاد الكرة يرفض تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا بكأس مصر
ممثلون أفارقة وأوروبيون يبحثون تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني والابتكار الرقمي
كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر
فائد مصطفى: قرارات الاحتلال تقضي على آمال حل الدولتين وتحقيق سلام عادل
6 غيابات في صفوف الزمالك لمواجهة سموحة بالدوري
القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
أمين مجلس الدفاع الإيراني: أي استهداف لطهران سنعتبره بداية حرب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: حملات نظافة موسعة ورفع مخلفات لتحسين مستوى الخدمات بمنفلوط

حملات نظافة بمركز منفلوط
حملات نظافة بمركز منفلوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات بشوارع مركز ومدينة منفلوط.

وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، وتوفير بيئة صحية ونظيفة حفاظًا على الصحة العامة، وإضفاء مظهر حضاري يليق بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، نفذت حملة موسعة للنظافة استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة، خاصة المناطق المحيطة بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك تزامنًا مع الاستعدادات الجارية وبداية انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025 / 2026، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للطلاب والمواطنين.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الحملة أسفرت عن رفع كميات من المخلفات والقمامة والأتربة من عدد من المواقع، من بينها بوابة المقابر البحرية، ومعهد أبو العباس الأزهري، إلى جانب أماكن التجميع والحاويات المنتشرة بمختلف الأحياء، فضلًا عن تنفيذ أعمال الكنس الآلي وشفط الأتربة، بمشاركة نواب رئيس المركز، ومدير الحملة الميكانيكية، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية المتنوعة من جليدرات ولوادر وقلابات وحاويات وسيارات كنس آلي.

وأكد محافظ أسيوط استمرار تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز، بما يسهم في استعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وظهورها بالشكل اللائق.

أسيوط مركز ومدينة منفلوط رفع المخلفات حملات النظافة الصحة العامة حملة موسعة للنظافة

طريقة عمل الحواوشي في 20 دقيقة فقط.. وصفة سريعة بطعم المحلات

رجيم سريع ينزل 5 كيلو في أسبوع.. حقيقة أم خدعة؟ طبيب يحسم الجدل

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

