محافظ أسيوط: حملات نظافة موسعة ورفع مخلفات لتحسين مستوى الخدمات بمنفلوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات بشوارع مركز ومدينة منفلوط.

وذلك في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، وتوفير بيئة صحية ونظيفة حفاظًا على الصحة العامة، وإضفاء مظهر حضاري يليق بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط، برئاسة وليد جمال رئيس المركز، نفذت حملة موسعة للنظافة استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة، خاصة المناطق المحيطة بالمدارس والمعاهد الأزهرية، وذلك تزامنًا مع الاستعدادات الجارية وبداية انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025 / 2026، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وصحية للطلاب والمواطنين.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن الحملة أسفرت عن رفع كميات من المخلفات والقمامة والأتربة من عدد من المواقع، من بينها بوابة المقابر البحرية، ومعهد أبو العباس الأزهري، إلى جانب أماكن التجميع والحاويات المنتشرة بمختلف الأحياء، فضلًا عن تنفيذ أعمال الكنس الآلي وشفط الأتربة، بمشاركة نواب رئيس المركز، ومدير الحملة الميكانيكية، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية المتنوعة من جليدرات ولوادر وقلابات وحاويات وسيارات كنس آلي.

وأكد محافظ أسيوط استمرار تقديم كافة أوجه الدعم لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز، بما يسهم في استعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وظهورها بالشكل اللائق.