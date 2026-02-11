أسيوط.. إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات بنطاق 4 مراكز وحي على مستوى المحافظة، أسفرت عن إزالة 23 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، وذلك ضمن أعمال الموجة الـ28 للإزالات، بما أسفر عن استرداد نحو 21 قيراط و16 سهم أراضي زراعية، بالإضافة إلى 1567 متر مربع مباني مخالفة.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، وعدم التهاون مع أي مخالفة، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الحملات شملت مراكز صدفا، والفتح، وساحل سليم، وأبنوب، إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط، وذلك من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية، وبمتابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات من المهد ومنع عودتها مرة أخرى.

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي ضمن المتغيرات المكانية بمركز الفتح، وحالة واحدة بكل من مركزي صدفا وأبنوب لتعديات على أراضي زراعية، فضلًا عن إزالة 4 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة "محمية الوادي الأسيوطي" بنطاق مركز ومدينة ساحل سليم، بالإضافة إلى إزالة 14 حالة تعدي متغيرات مكانية بحي غرب مدينة أسيوط.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار حملات الإزالة بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي محاولات تعدي جديدة أو عودة المخالفات التي سبق إزالتها، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة، مؤكدًا استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مع فحص جميع البلاغات والتعامل معها بشكل عاجل وحاسم وفقًا لأحكام القانون.

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن الموجة الـ28 تنفذ على ثلاث مراحل حيث انطلقت المرحلة الأولى خلال الفترة من 10 يناير حتى 30 يناير الماضي، وبدأت المرحلة الثانية في 7 فبراير وتستمر حتى 27 فبراير الجاري، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 مارس حتى 27 مارس 2026، بما يضمن تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة وتحقيق الانضباط الكامل.