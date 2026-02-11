محافظ أسيوط يشدد على حسم مخالفات التراخيص ودعم الاستثمار وتسريع مشروعات الصرف والخدمات

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة عدد من الملفات الجماهيرية الحيوية، وفي مقدمتها الاستثمار، والخدمات الأساسية، والتعديات، والتصالح، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشؤون الإدارة العامة والمكتب الفني، واللواء حسام أنور مساعد مدير الأمن، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري، إلى جانب القيادات التنفيذية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والمصالح والشركات الخدمية.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية ملف الاستثمار، في ضوء ما تمتلكه أسيوط من مقومات واعدة ومناطق صناعية كبرى تسهم في دعم الإنتاج المحلي والتصدير، موجهاً بسرعة استكمال المرافق الأساسية بالمناطق الصناعية، وعلى رأسها الصرف الصحي بمناطقي عرب العوامر بأبنوب والصفا ببني غالب، لضمان استمرارية عمل المصانع القائمة وجذب استثمارات جديدة توفر فرص عمل لأبناء المحافظة وتدعم الاقتصاد الوطني.

كما أعلن محافظ أسيوط عن تنظيم محاضرات دورية للعاملين بالمحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، تستهدف رفع الوعي الوطني، ومواجهة الشائعات، والتعريف بالمخاطر الإلكترونية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الهدامة.

وخلال الجلسة، شدد المحافظ على تفعيل اللجنة المختصة بفحص التراخيص الصادرة من الإدارات الهندسية، ورصد أي مخالفات شابت إجراءات إصدارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة دون تهاون. كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد، إلى جانب استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات، وإصلاح المعدات والسيارات المعطلة لتحسين مستوى الأداء الخدمي.

وتناول الاجتماع عدداً من الملفات الخدمية، من بينها تذليل العقبات أمام إدخال الصرف الصحي بحي الزواتين بحي غرب أسيوط وبعض قرى مركز القوصية، وتطهير الترع والمصارف، واستكمال إصلاح الكراكة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة تخصيص موقع لإيواء الكلاب الضالة بقرية عرب مطير.

كما استعرض المجلس معدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، وتنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات، حيث بلغت نسبة تنفيذ التصالح على مخالفات البناء 99.6%، مع التشديد على سرعة إنهاء الطلبات المتبقية. وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة، وضرورة الانتهاء من المشروعات المدرجة بها في التوقيتات المحددة.

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على عدد من القرارات، من بينها الترخيص لعدد 5 سيارات ميكروباص للعمل على خط موقف نزلة عبد الله بمدينة أسيوط – مدينة أسيوط الجديدة، والترخيص لعدد 15 سيارة تاكسي للعمل داخل مدينة أسيوط الجديدة. كما تمت الموافقة على قطعة أرض فضاء بمدينة الغنايم بمساحة 3.5 فدان لإقامة مجمع للمدارس اليابانية واعتماد عدد من التبرعات، أبرزها التبرع بعمارة كاملة لإقامة مستشفى بقرية فزارة بمركز القوصية، في إطار دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة.