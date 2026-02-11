قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يشدد على حسم مخالفات التراخيص ودعم الاستثمار وتسريع مشروعات الصرف والخدمات

إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إجتماع المجلس التنفيذي بأسيوط
إيهاب عمر

ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمتابعة عدد من الملفات الجماهيرية الحيوية، وفي مقدمتها الاستثمار، والخدمات الأساسية، والتعديات، والتصالح، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يحقق تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء الاجتماع بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشؤون الإدارة العامة والمكتب الفني، واللواء حسام أنور مساعد مدير الأمن، والعميد أركان حرب هاني محمد الفاروق المستشار العسكري، إلى جانب القيادات التنفيذية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والمصالح والشركات الخدمية.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أهمية ملف الاستثمار، في ضوء ما تمتلكه أسيوط من مقومات واعدة ومناطق صناعية كبرى تسهم في دعم الإنتاج المحلي والتصدير، موجهاً بسرعة استكمال المرافق الأساسية بالمناطق الصناعية، وعلى رأسها الصرف الصحي بمناطقي عرب العوامر بأبنوب والصفا ببني غالب، لضمان استمرارية عمل المصانع القائمة وجذب استثمارات جديدة توفر فرص عمل لأبناء المحافظة وتدعم الاقتصاد الوطني.

كما أعلن محافظ أسيوط عن تنظيم محاضرات دورية للعاملين بالمحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، تستهدف رفع الوعي الوطني، ومواجهة الشائعات، والتعريف بالمخاطر الإلكترونية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الهدامة.

وخلال الجلسة، شدد المحافظ على تفعيل اللجنة المختصة بفحص التراخيص الصادرة من الإدارات الهندسية، ورصد أي مخالفات شابت إجراءات إصدارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة دون تهاون. كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد، إلى جانب استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات، وإصلاح المعدات والسيارات المعطلة لتحسين مستوى الأداء الخدمي.

وتناول الاجتماع عدداً من الملفات الخدمية، من بينها تذليل العقبات أمام إدخال الصرف الصحي بحي الزواتين بحي غرب أسيوط وبعض قرى مركز القوصية، وتطهير الترع والمصارف، واستكمال إصلاح الكراكة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة تخصيص موقع لإيواء الكلاب الضالة بقرية عرب مطير.

كما استعرض المجلس معدلات الأداء في ملفات التقنين، والتصالح، والمتغيرات المكانية، وتنفيذ الموجة الـ28 لإزالة التعديات، حيث بلغت نسبة تنفيذ التصالح على مخالفات البناء 99.6%، مع التشديد على سرعة إنهاء الطلبات المتبقية. وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للمحافظة، وضرورة الانتهاء من المشروعات المدرجة بها في التوقيتات المحددة.

وفي ختام الجلسة، وافق المجلس على عدد من القرارات، من بينها الترخيص لعدد 5 سيارات ميكروباص للعمل على خط موقف نزلة عبد الله بمدينة أسيوط – مدينة أسيوط الجديدة، والترخيص لعدد 15 سيارة تاكسي للعمل داخل مدينة أسيوط الجديدة. كما تمت الموافقة على قطعة أرض فضاء بمدينة الغنايم بمساحة 3.5 فدان لإقامة مجمع للمدارس اليابانية واعتماد عدد من التبرعات، أبرزها التبرع بعمارة كاملة لإقامة مستشفى بقرية فزارة بمركز القوصية، في إطار دعم المشاركة المجتمعية وتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة.

أسيوط اجتماع المجلس التنفيذي الاستثمار التصالح التعديات مجلس تنفيذي أسيوط أخبار أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

لقاء الخميسي

حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

حمزة عبد الكريم

يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

ترشيحاتنا

المجلس القومي للمرأة يشارك في الفعاليات التحضيرية للنسخة الثامنة من قمة FDC SUMMIT

القومي للمرأة يناقش دور النساء في التحول الرقمي والأمن السيبراني بالقمة الإقليمية FDC SUMMIT

الأخت بيرتيلا استوراتو

الكنيسة اللاتينية بمصر تنعى راهبة كومبونية كرّست حياتها للخدمة

لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة تناقش خطة عملها

لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة تناقش خطة العمل خلال الفترة المقبلة

بالصور

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

حواوشي
حواوشي
حواوشي

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد