أسيوط .. منع استخدام سيارات «البيك أب» في نقل الركاب بديروط

أصدرت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، قرارًا بمنع استخدام سيارات الربع نقل «البيك أب» في نقل الركاب، وذلك في إطار الحفاظ على أرواح المواطنين والحد من الحوادث المرورية.

وقالت سوزان محمد راضي، رئيس مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، إن القرار يأتي ضمن خطة متكاملة لتنظيم حركة النقل، ومنع استخدام السيارات غير المجهزة والآمنة في نقل المواطنين.

وأشارت إلى استبدال سيارات الربع نقل بسيارات ميكروباص آمنة ومخصصة لنقل الركاب.

وأضافت رئيس المركز أن تنفيذ القرار يتم بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري، لتوفير التمويل اللازم لعمليات شراء واستبدال السيارات، بما يخفف الأعباء عن السائقين، ويضمن انتقالهم إلى وسائل نقل أكثر أمانًا. وأوضحت أنه سيتم فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على كل من يخالف القرار، مع مصادرة سيارة الربع نقل في حال استخدامها لنقل الركاب بالمخالفة للتعليمات.

وأكدت سوزان محمد راضي أن تفعيل القرار يأتي حفاظًا على أرواح المواطنين، وللحد من الحوادث المتكررة الناتجة عن استخدام سيارات «البيك أب» في نقل الركاب، مشددة على استمرار الحملات المرورية والرقابية لضمان الالتزام الكامل بالقرار.