قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ضبط محطة وقود بالبداري تتحفظ على كميات من السولار المدعم

ضبط محطة وقود بمركز البداري للتحفظ على كميات من السولار المدعم دون وجه حق
ضبط محطة وقود بمركز البداري للتحفظ على كميات من السولار المدعم دون وجه حق
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على ضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق ومحطات الوقود بكافة مراكز وأحياء المحافظة، لضبط منظومة تداول المنتجات البترولية، ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب بحقوق المواطنين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030. 

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، تمكنت خلال حملة مكبرة للمرور على محطات تموين السيارات بدائرة مركز البداري، وبمشاركة أيمن أحمد علي مدير إدارة تموين البداري، من ضبط محطة وقود تقوم بالتلاعب في كميات الوقود المقدمة للمواطنين، والتحفظ على كميات من السولار المدعم دون وجه حق.

وأضاف اللواء هشام أبو النصر أن أعمال الفحص والمعايرة أسفرت عن اكتشاف تلاعب في طلمبات بنزين 80، حيث تبين وجود فارق بين المعيار القانوني البالغ 20 لترًا والكمية الظاهرة على شاشة الطلمبة، بما نتج عنه عجز فعلي في الكمية التي يحصل عليها المواطن، في مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة. 

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على كميات الوقود المضبوطة داخل المحطة، إلى جانب التحفظ على أدوات المعايرة المستخدمة، لحين صدور قرار النيابة المختصة في الواقعة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة لتداول المنتجات البترولية، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للتلاعب بحقوق المواطنين أو الاتجار غير المشروع بالدعم، بما يسهم في تحقيق الانضباط والاستقرار بسوق الوقود، وضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين دون انقطاع أو احتكار. 

في هذا السياق، جدد اللواء دكتور هشام أبو النصر دعوته للمواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا التعامل الفوري مع جميع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

أسيوط الحملات الرقابية والتموينية محطات الوقود الأسواق تداول المنتجات البترولية الغش التجاري مديرية التموين والتجارة الداخلية محطات تموين السيارات إدارة تموين البداري ضبط محطة وقود تلاعب في طلمبات بنزين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

حذف بند الإخلاء نهائيًا| مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان.. التفاصيل

مدبولي

بالأسماء .. تعرف على آخر تطورات التعديل الوزاري

التعديل الوزاري الجديد2026

14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل

مدبولي

بالأسماء .. وزراء باقون في مناصبهم

الموجة الحارة

متى تنتهي الموجة الحارة في مصر؟ الأرصاد الجوية تجيب

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026

المتهم في قضية التحرش

أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات

ترشيحاتنا

لامين يامال

لامين يامال يكتب التاريخ في كامب نو ويتفوق على ميسي بتحطيم رقم صمد 110 أعوام

شوبير

بعد انتقاداته لرئيس لجنة الحكام.. شوبير يوجه رسالة لـ محمود البنا

كاسيميرو ـ برونو فيرنانديز

مانشستر يونايتد يضع تونالي على قائمة أهدافه لتعويض رحيل كاسيميرو

بالصور

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ
نقص فيتامين واحد فقط قد يكون سبب تساقط شعرك المفاجئ

احمي بشرتك من الجفاف.. استخدمي زيت جنين القمح

حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح
حمى بشرتك من الجفاف ..استخدمى زيت جنين القمح

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟ فرق صادم يغيّر طريقة علاجك

هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟
هل ألم المعدة المستمر سببه نفسي أم عضوي؟

هدئ من عصبيتك المفرطة بتناول 3 حبات من التمر

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر

فيديو

حلا شيحة

فخر وسلام.. حلا شيحة تعود من جديد للحديث عن الحجاب

هبة السيسي

معركة جديدة تبدأ.. فنانة شهيرة تعلن بداية جلسات علاجها بالكيماوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد