أسيوط.. تحصين 40 ألف رأس ماشية وتنفيذ 877 لجنة ميدانية خلال أسبوع

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في تنفيذ الحملة القومية الاستثنائية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيرًا إلى أن الأسبوع الرابع من الحملة شهد نتائج إيجابية ملموسة على مستوى التحصين والتوعية والتقصي البيطري، بما يعزز حماية الثروة الحيوانية ويدعم منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطب البيطري، برئاسة الدكتور جمال سيد مدير عام الطب البيطري، واصلت العمل الميداني المكثف بكافة القرى والمراكز، حيث تمكنت الفرق البيطرية مع ختام الأسبوع الرابع من تحصين 40 ألفًا و906 رؤوس من الأبقار والجاموس والأغنام، من خلال 877 لجنة تحصين، ضمن خطة منظمة تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المربين وتحقيق التغطية البيطرية الشاملة.

وأضاف المحافظ أن المديرية نفذت بالتوازي 87 ندوة إرشادية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تناولت أهمية التحصين ودوره في الوقاية من الأمراض الوبائية، إلى جانب توعية المربين بالإجراءات الوقائية السليمة للحفاظ على صحة الماشية، والرد على استفساراتهم، بما يسهم في رفع مستوى الوعي البيطري بالمجتمع الريفي.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن فرق التقصي البيطري قامت بتنفيذ 876 لجنة تقصي ميدانية، شملت المرور على 2,876 منزلًا، لمتابعة الحالة الصحية للماشية ورصد أي مؤشرات مرضية، بما أتاح التدخل المبكر وتقديم الخدمات البيطرية اللازمة في التوقيت المناسب.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة تعتمد على الجمع بين التحصين والتوعية والتقصي الميداني، مشددًا على استمرار الحملة وفق الجداول الزمنية المحددة، مع توفير كافة الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لضمان وصول الخدمات البيطرية إلى جميع القرى والمراكز.

واختتم اللواء دكتور هشام أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن الحملة القومية للتحصين تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الثروة الحيوانية بالمحافظة، وتعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الوقاية والحفاظ على صحة الماشية، بما يحقق الاستقرار للمربين ويدعم الاقتصاد المحلي بصورة مستدامة.