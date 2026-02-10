مبادرة تشغيل الشباب.. محافظ أسيوط يسلم مشروع مكتبة متنقلة لأحد شباب الخريجين

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد انكسار موجة الطقس الحار وعودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تكشف
الخارجية: 67 مبعوثا من الأزهر الشريف بالسنغال لنشر الدين الوسطي
ما أشبه اليوم بالبارحة.. وزيرا الإسكان يحضران صفقات كبرى قبل ترك منصبيهما بساعات
وزير الخارجية: السنغال شريك استراتيجي لمصر ونقطة دخول لإقليم غرب أفريقيا
لمكافحة السعار.. الزراعة: تحصين 8,254 كلب حر وتعقيم 1,122 آخرين منذ يناير
سماء فبراير 2026.. عرض كوني مبهر يزين الليالي بالكواكب والنجوم اللامعة
بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية
وزير الخارجية: مصر ستعمل جاهدة مع السنغال خلال رئاستها لتجمع الإيكواس لدفع العلاقات الاقتصادية
مستشار الرئيس الإماراتي: علاقتنا مع مصر راسخة وتزداد قوة وثباتاً
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير محمد وجيه الجبالي
إلغاء الدوري المصري.. هل مجرد شائعات أم احتمال مطروح؟ .. اعرف الحكاية بالكامل
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره السنغالي
محافظات

محافظ أسيوط يسلم مشروع مكتبة متنقلة لأحد شباب الخريجين
إيهاب عمر

سلم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مشروع مكتبة متنقلة لأحد شباب الخريجين، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، في إطار جهود المحافظة لدعم الشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر فرص عمل حقيقية ومصدر دخل مستدام، وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وقد حضر الاحتفالية، إيهاب عبد الحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، ونجوى عبد الله رئيس جمعية سيدات الأعمال، بما يعكس تكامل أدوار الجهات التنفيذية والتنموية في دعم مسارات التنمية المحلية وتمكين الشباب اقتصاديًا.

وقام محافظ أسيوط بتسليم المشروع إلى الشاب الخريج أبادير سامي دميان، حيث تم تنفيذ المكتبة المتنقلة من خلال الهيئة العربية للتصنيع، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة أسيوط والهيئة، والذي يستهدف توفير وسائل تشغيل متنوعة ومناسبة للشباب، وفتح آفاق جديدة لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية مستدامة.

وتفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر مكونات المكتبة المتنقلة، والتي تضم أرففًا مخصصة للكتب والأدوات المكتبية، وتجهيزات إدارية ووصلات كهربائية، بما يتيح تقديم خدمة متكاملة للمواطنين في مختلف المناطق، ويسهم في تعزيز فرص نجاح المشروع واستمراريته.

وأشاد المحافظ بالدور الوطني والتنموي الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع، ودعمها لجهود المحافظات في تنفيذ مشروعات تخدم خطط التنمية المحلية، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة ومؤسساتها الإنتاجية لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا.

كما ثمن محافظ أسيوط الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل حقيقية، خاصة للشباب وحديثي التخرج.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لدعم الشباب وتشجيعهم على خوض تجربة العمل الحر وريادة الأعمال، من خلال التوسع في المشروعات المدعومة، وتقديم الدعم الفني والإداري، وتيسير الإجراءات، وتهيئة مناخ داعم لإقامة مشروعات ناجحة ومستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة لتشغيل الشباب، وتوفير وسائل تشغيل متنوعة لهم، بما يسهم في فتح آفاق عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ودعا محافظ أسيوط الشباب والخريجين الراغبين في الاستفادة من المشروعات والمبادرات التي تنفذها المحافظة في هذا الإطار، إلى التوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط للاستعلام، أو التواصل من خلال الأرقام التالية: 01007225154 – 01001106362.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدا أن محافظة أسيوط لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تستهدف تمكين الشباب اقتصاديًا وتحويل أفكارهم إلى مشروعات منتجة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية الشاملة.

هدئ من عصبيتك المفرطة… وتناوَل 3 حبات من التمر
السيارات الكهربائية
النوم بعد هذا التوقيت يرفع خطر الاكتئاب.. تحذير علمي لا يجب تجاهله
مرسيدس
