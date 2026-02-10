مبادرة تشغيل الشباب.. محافظ أسيوط يسلم مشروع مكتبة متنقلة لأحد شباب الخريجين

سلم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مشروع مكتبة متنقلة لأحد شباب الخريجين، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، في إطار جهود المحافظة لدعم الشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر فرص عمل حقيقية ومصدر دخل مستدام، وبالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وقد حضر الاحتفالية، إيهاب عبد الحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، ونجوى عبد الله رئيس جمعية سيدات الأعمال، بما يعكس تكامل أدوار الجهات التنفيذية والتنموية في دعم مسارات التنمية المحلية وتمكين الشباب اقتصاديًا.

وقام محافظ أسيوط بتسليم المشروع إلى الشاب الخريج أبادير سامي دميان، حيث تم تنفيذ المكتبة المتنقلة من خلال الهيئة العربية للتصنيع، في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة أسيوط والهيئة، والذي يستهدف توفير وسائل تشغيل متنوعة ومناسبة للشباب، وفتح آفاق جديدة لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية مستدامة.

وتفقد اللواء دكتور هشام أبو النصر مكونات المكتبة المتنقلة، والتي تضم أرففًا مخصصة للكتب والأدوات المكتبية، وتجهيزات إدارية ووصلات كهربائية، بما يتيح تقديم خدمة متكاملة للمواطنين في مختلف المناطق، ويسهم في تعزيز فرص نجاح المشروع واستمراريته.

وأشاد المحافظ بالدور الوطني والتنموي الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع، ودعمها لجهود المحافظات في تنفيذ مشروعات تخدم خطط التنمية المحلية، مؤكدًا أن التعاون مع الهيئة يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة ومؤسساتها الإنتاجية لدعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا.

كما ثمن محافظ أسيوط الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل حقيقية، خاصة للشباب وحديثي التخرج.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها لدعم الشباب وتشجيعهم على خوض تجربة العمل الحر وريادة الأعمال، من خلال التوسع في المشروعات المدعومة، وتقديم الدعم الفني والإداري، وتيسير الإجراءات، وتهيئة مناخ داعم لإقامة مشروعات ناجحة ومستدامة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن المبادرة التي أطلقتها المحافظة لتشغيل الشباب، وتوفير وسائل تشغيل متنوعة لهم، بما يسهم في فتح آفاق عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ودعا محافظ أسيوط الشباب والخريجين الراغبين في الاستفادة من المشروعات والمبادرات التي تنفذها المحافظة في هذا الإطار، إلى التوجه إلى فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأسيوط للاستعلام، أو التواصل من خلال الأرقام التالية: 01007225154 – 01001106362.

واختتم المحافظ تصريحاته مؤكدا أن محافظة أسيوط لن تدخر جهدًا في دعم المبادرات التي تستهدف تمكين الشباب اقتصاديًا وتحويل أفكارهم إلى مشروعات منتجة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية الشاملة.