بمشاركة 80 شابًا وفتاة.. أسيوط تحتضن ندوة لتعليم الشباب استخدام التكنولوجيا الحديثة بأمان

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية نشر الوعي الرقمي وتنمية مهارات الشباب ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، من خلال تنفيذ برامج هادفة ومحفزة تسهم في توجيه طاقات الشباب بشكل إيجابي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بناء الإنسان المصري والاهتمام بالبرمجة والتكنولوجيا الحديثة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، نظّمت ندوة توعوية بعنوان "كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مواجهة تحديات العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي"، وذلك بمركز النيل للإعلام بأسيوط، بمشاركة 80 شابًا وفتاة، ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التي تنفذها إدارة البرلمان والتعليم المدني التابعة لوزارة الشباب والرياضة، دعمًا لجهود تمكين الشباب وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية التكنولوجيا الحديثة في بناء مستقبل الجمهورية الجديدة.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الندوة، التي حاضر بها جوزيف ثابت إبراهيم، مأمور ضرائب بالضرائب العامة بأسيوط، تناولت عددًا من المحاور المهمة، من بينها مفهوم التحول الرقمي وأهميته في مختلف القطاعات، ودور التكنولوجيا الحديثة في تطوير المهارات الحياتية والمهنية للشباب، إلى جانب التعريف ببرامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها العملية، وآليات مواجهة التحديات والمخاطر المرتبطة بالعالم الرقمي، وسبل الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وتأهيل الشباب للانخراط في المستقبل التكنولوجي وسوق العمل الرقمي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جرى، في ختام الندوة، التأكيد على مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها الاستثمار في مهارات المستقبل، وتشجيع الشباب على التعلم المستمر ومواكبة التطور الرقمي، وتعزيز الثقافة الرقمية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يسهم في دعم قدرات الشباب وبناء جيل واعي وقادر على مواجهة تحديات العصر الرقمي بكفاءة واقتدار.