قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سباق الحذاء الذهبي يشتعل.. هاري كين يقود المنافسة ومبابي وهالاند وصلاح في مطاردته
مستشار المرشد الإيراني يزور سلطنة عُمان غدا
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمشاركة 80 شابًا وفتاة.. أسيوط تحتضن ندوة لتعليم الشباب استخدام التكنولوجيا الحديثة بأمان

"كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تحديات العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي" ندوة توعوية بأسيوط
"كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لمواجهة تحديات العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي" ندوة توعوية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية نشر الوعي الرقمي وتنمية مهارات الشباب ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع، من خلال تنفيذ برامج هادفة ومحفزة تسهم في توجيه طاقات الشباب بشكل إيجابي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في بناء الإنسان المصري والاهتمام بالبرمجة والتكنولوجيا الحديثة، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، بقيادة أحمد سويفي، وكيل الوزارة، نظّمت ندوة توعوية بعنوان "كيفية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مواجهة تحديات العالم الرقمي والذكاء الاصطناعي"، وذلك بمركز النيل للإعلام بأسيوط، بمشاركة 80 شابًا وفتاة، ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية التي تنفذها إدارة البرلمان والتعليم المدني التابعة لوزارة الشباب والرياضة، دعمًا لجهود تمكين الشباب وترسيخ الوعي المجتمعي بأهمية التكنولوجيا الحديثة في بناء مستقبل الجمهورية الجديدة.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الندوة، التي حاضر بها جوزيف ثابت إبراهيم، مأمور ضرائب بالضرائب العامة بأسيوط، تناولت عددًا من المحاور المهمة، من بينها مفهوم التحول الرقمي وأهميته في مختلف القطاعات، ودور التكنولوجيا الحديثة في تطوير المهارات الحياتية والمهنية للشباب، إلى جانب التعريف ببرامج وتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها العملية، وآليات مواجهة التحديات والمخاطر المرتبطة بالعالم الرقمي، وسبل الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، وتأهيل الشباب للانخراط في المستقبل التكنولوجي وسوق العمل الرقمي.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه جرى، في ختام الندوة، التأكيد على مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها الاستثمار في مهارات المستقبل، وتشجيع الشباب على التعلم المستمر ومواكبة التطور الرقمي، وتعزيز الثقافة الرقمية والاستخدام الآمن للتكنولوجيا، بما يسهم في دعم قدرات الشباب وبناء جيل واعي وقادر على مواجهة تحديات العصر الرقمي بكفاءة واقتدار.

أسيوط الوعي الرقمي التطور التكنولوجي مديرية الشباب والرياضة بأسيوط الذكاء الاصطناعي تحديات العالم الرقمي مركز النيل للإعلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟

الدواجن

بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

كهربا

رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي

حازم حمدان المجني عليه

يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم

جوارديولا

جوارديولا: هذا اللاعب السبب في فوز السيتي على ليفربول

امام عاشور

الدردير عن أزمة إمام عاشور: مستغرب حاجة محدش واخد باله منها

ترشيحاتنا

فلسطين

رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات: الاستيطان توسّع بشكل كبير منذ اتفاق أوسلو

رئيس البرلمان الإيراني

رئيس البرلمان الإيراني: لا تفاوض على تخصيب اليورانيوم وقدراتنا الصاروخية

قصور الثقافة

مدير عام الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة تكشف تفاصيل عروض نوادي المسرح بإقليم القناة

بالصور

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان
14 علامة خفية تكشف لك نقص فيتامين د قبل فوات الأوان

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج
الدمامل في المناطق الحساسة.. الأسباب وكيفية العلاج

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد