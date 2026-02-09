أسيوط: إزالة 26 تعديا واسترداد 9 قراريط و2065 مترا مربعا في 7 مراكز ضمن الموجة 28

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، أسفرت عن إزالة 26 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، واسترداد نحو 9 قراريط و6 أسهم أراضي زراعية، بالإضافة إلى 2065 متر مربع مباني مخالفة، بنطاق 7 مراكز وحي، ضمن فعاليات الموجة الـ28 لإزالة التعديات.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وعدم التهاون مع أي مخالفات.

وأوضح اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن الحملات نفذت بنطاق مراكز الفتح، وصدفا، ومنفلوط، والقوصية، وأبوتيج، وأبنوب، إلى جانب حي شرق أسيوط، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية، وقوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات من المهد ومنع عودتها مرة أخرى.

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي متغيرات مكانية بمركز الفتح، إلى جانب حالة تعدي واحدة بكل من مركزي صدفا ومنفلوط على أراضي زراعية، كما تم إزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية بمركز ومدينة القوصية، و3 حالات تعدي على متغيرات مكانية بمركز أبنوب، فضلًا عن إزالة 8 حالات تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بمركز ومدينة أبوتيج، وإزالة 7 حالات تعدي على أراضي أملاك دولة (حماية النيل) بنطاق مركز أسيوط.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على استمرار حملات الإزالة بشكل يومي، والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات تعدي جديدة أو عودة للمخالفات التي سبق إزالتها، حفاظًا على حقوق الدولة وصونًا لمقدرات الأجيال القادمة.

وأشار المحافظ إلى استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا فحص جميع البلاغات والتعامل معها على الفور وفقًا لأحكام القانون.

يذكر أن الموجة الـ28 لإزالة التعديات تنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في الفترة من 10 يناير حتى 30 يناير الماضي، وبدأت المرحلة الثانية في 7 فبراير وتستمر حتى 27 فبراير الجاري، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 مارس حتى 27 مارس 2026، بما يضمن تحقيق الانضباط الكامل وتغطية جميع المناطق المستهدفة.