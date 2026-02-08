بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية.. محافظ أسيوط يلتقي أعضاء نادي الشبان المسيحية من كبار السن وذوي الهمم

التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بأعضاء نادي الشبان المسيحية (الواي) من كبار السن والمسنات ولاعبات من ذوي الهمم، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك في لقاء اتسم بالأجواء الودية والإنسانية، تأكيدًا لحرص المحافظة على دعم التنمية الإنسانية وتعزيز التماسك المجتمعي.

جاء اللقاء بحضور المهندس سامي إرميا ناشد، رئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسيحية، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب إيهاب عبد الحميد، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وداليا تادرس، مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق أسيوط، وعزة عبد العال، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي بيت العائلة بأسيوط.

كما شارك في اللقاء عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، من بينهم القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مارتن إلياس، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية والشيخ صمويل باقي صدقة وعدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورعاة الكنائس الإنجيلية وقيادات مجمع مشيخة أسيوط.

واستهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها رئيس مجلس إدارة نادي الشبان المسيحية، رحب خلالها بمحافظ أسيوط ووفد الطائفة الإنجيلية، مشيدًا بدور المحافظ في دعم أهداف التنمية المستدامة على أرض المحافظة، وتبنيه أفكارًا مبتكرة وحلولًا غير تقليدية، مؤكدًا أهمية الاستمرار في هذا النهج، كما أعلن عن إطلاق مبادرة "أسيوط مدينة نظيفة 2026" مشيدًا بدور الهيئة القبطية الإنجيلية في دعم جهود التنمية بالمحافظة، مؤكدًا أهمية صناعة الوعي المجتمعي، ودور المواطن في الحفاظ على ما تحقق من إنجازات.

من جانبه، أعرب اللواء دكتور هشام أبو النصر عن سعادته بالتواجد وسط أعضاء نادي الشبان المسيحية، مؤكدًا أن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان، وأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتنمية البشرية، وتوفير فرص العمل، وزيادة دخل المواطنين، وتغيير أنماط التفكير نحو الاستفادة المثلى من الوقت والموارد، مشددًا على أهمية المنافسة الشريفة وعدم الالتفات إلى الظواهر السلبية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفذ خططًا تنموية مدروسة أسهمت في تحقيق طفرة كبيرة في البنية التحتية والمشروعات القومية، وتوفير فرص العمل.

بدوره، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره لمحافظ أسيوط، واصفًا إياه بـ"الوزير الإنسان" والقيادي المهني من الطراز الأول، مؤكدًا أن أسيوط تشهد تطورًا غير مسبوق، وأن الإنسان يمثل قيمة أساسية في فلسفة العمل التي ينتهجها المحافظ.

وفي ختام اللقاء، عبر أعضاء نادي الشبان المسيحية من أصحاب الأعمار الذهبية عن سعادتهم بلقاء محافظ أسيوط، مثمنين اهتمامه وتواصله الإنساني معهم.