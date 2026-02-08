قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الدلتا للسكر» تعلن موعد استلام محصول البنجر لموسم 2026 .. اعرف التفاصيل
بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس
قبل رمضان.. إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق
اتشتمت بأمي.. دنيا الألفي تكشف تفاصيل خناقة حفل الزفاف
ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية داخل صيدلية في قليوب
بين حادث سير واتهامات بالاغتيال.. غموض وفاة مستشارة الأسد "لونا الشبل" يثير التساؤلات
رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي لهيئة التأمينات الاجتماعية
صفقة بـ 230 مليون جنيه.. إحباط محاولة لجلب 3 أطنان حشيش وهيدرو بالسويس
في ذكرى ميلادها.. ما لا تعرفه عن شادية التي تألّقت فنًا واشتاقت قلبًا للأمومة
مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي
خبير اقتصادي: مصر تُخطط لدعم الشركات الناشئة بمليار دولار لتعزيز الاقتصاد المصري |فيديو
4 نجوم سوبر.. غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الانجيلية يتفقدان "بازار كيان"

محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الانجيلية يتفقدان "بازار كيان"
محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الانجيلية يتفقدان "بازار كيان"
إيهاب عمر

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، جولة تفقدية لـ"بازار كيان" أسفل كوبري فيصل بحي غرب أسيوط، وذلك في إطار متابعة إحدى التجارب التنموية الرائدة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المساحات غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية ذات مردود اجتماعي واقتصادي مباشر. جاءت الجولة بحضور النائب المحاسب عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط وعضو مجلس الشيوخ، والمحاسب إيهاب عبد الحميد، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وداليا تادرس، مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد، وممدوح جبر، رئيس حي غرب أسيوط، وعزة عبد العال، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية. كما شارك في الجولة عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، من بينهم القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مارتن إلياس، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية والشيخ صمويل باقي صدقة وعدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورعاة الكنائس الإنجيلية وقيادات مجمع مشيخة أسيوط. وخلال الجولة، استعرض محافظ أسيوط مكونات "بازار كيان"، الذي يمثل نموذجًا ملهمًا لتحويل منطقة كانت تعاني من الإهمال وتراكم المخلفات إلى مركز تجاري وحضاري منظم يضم وحدات إنتاجية وإدارية، ويوفر فرصًا حقيقية لدعم الشباب والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية. وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المشروع يهدف إلى تحقيق مردود اجتماعي واقتصادي من خلال إتاحة منصات عرض مجانية للمبادرات الشبابية والشركات الناشئة، بما يسهم في دمجها داخل منظومة الاقتصاد الرسمي وخلق فرص عمل مستدامة. وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام البازار المختلفة، والتي شملت أجنحة لهيئة تنمية الصعيد، وجامعتي أسيوط وبدر، إلى جانب مساحات مخصصة للجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية، حيث تنوعت المعروضات بين السلع الغذائية، والمشغولات اليدوية والتراثية، والمفروشات والإكسسوارات، بما يعكس جودة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة. كما شملت الجولة تفقد قسم المكاتب الإدارية المصمم وفق أحدث النظم المعمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمساحات المتاحة. 

من جانبهم، أشاد وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بفكرة المشروع وجودة تنفيذه، مؤكدين أن "بازار كيان" يمثل نموذجًا رائدًا في استغلال الموارد وتعزيز التنمية المحلية، ويعكس تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة أبناء محافظة أسيوط.

أسيوط الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر بازار كيان حي غرب أسيوط قيادات الطائفة الإنجيلية مجمع مشيخة أسيوط الأسر المنتجة الجمعيات الأهلية المشغولات اليدوية والتراثية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

وائل جمعة

«اتعاقدتوا معاهم ليه» .. وائل جمعة يهاجم مدرب الأهلي بسبب الصفقات

ترشيحاتنا

دار الإفتاء ووزارة الثقافة تنفذان ثامن فعاليات التعاون بندوة حول الآداب والفنون وحماية التراث ولقاء توعوي لاستقبال رمضان ببورسعيد

دار الإفتاء ووزارة الثقافة تطلقان فعاليات لحماية التراث ولقاء توعوي لاستقبال رمضان ببورسعيد

دعاء من رأى مُبتلى في نفسه وأهله.. 16 كلمة من السُنن المهجورة

دعاء من رأى مُبتلى في نفسه وأهله.. 16 كلمة من السنن المهجورة

دار الإفتاء تنظِّم دَورة هُويَّة الأُسرة بين الأصالة والحداثة لتعزيز الاستقرار وتصحيح المفاهيم الزوجية

دار الإفتاء تنظم دورة هوية الأُسرة بين الأصالة والحداثة لتعزيز الاستقرار وتصحيح المفاهيم الزوجية

بالصور

منها الإرهاق والبرد.. 9 علامات تحذيرية تدل على ضعف الدورة الدموية

علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية
علامات تحذيرك تدل على ضعف الدورة الدموية

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد