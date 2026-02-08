محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الانجيلية يتفقدان "بازار كيان"

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، يرافقه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والوفد المرافق له، جولة تفقدية لـ"بازار كيان" أسفل كوبري فيصل بحي غرب أسيوط، وذلك في إطار متابعة إحدى التجارب التنموية الرائدة التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المساحات غير المستغلة وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية ذات مردود اجتماعي واقتصادي مباشر. جاءت الجولة بحضور النائب المحاسب عمرو أبو العيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بأسيوط وعضو مجلس الشيوخ، والمحاسب إيهاب عبد الحميد، مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وداليا تادرس، مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد، وممدوح جبر، رئيس حي غرب أسيوط، وعزة عبد العال، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الأهلية. كما شارك في الجولة عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية، من بينهم القس موسى أقلاديوس، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مارتن إلياس، رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس باسم عدلي راعي الكنيسة الانجيلية الأولى والقس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية والشيخ صمويل باقي صدقة وعدد من أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورعاة الكنائس الإنجيلية وقيادات مجمع مشيخة أسيوط. وخلال الجولة، استعرض محافظ أسيوط مكونات "بازار كيان"، الذي يمثل نموذجًا ملهمًا لتحويل منطقة كانت تعاني من الإهمال وتراكم المخلفات إلى مركز تجاري وحضاري منظم يضم وحدات إنتاجية وإدارية، ويوفر فرصًا حقيقية لدعم الشباب والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية. وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المشروع يهدف إلى تحقيق مردود اجتماعي واقتصادي من خلال إتاحة منصات عرض مجانية للمبادرات الشبابية والشركات الناشئة، بما يسهم في دمجها داخل منظومة الاقتصاد الرسمي وخلق فرص عمل مستدامة. وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام البازار المختلفة، والتي شملت أجنحة لهيئة تنمية الصعيد، وجامعتي أسيوط وبدر، إلى جانب مساحات مخصصة للجمعيات الأهلية والمشاركة المجتمعية، حيث تنوعت المعروضات بين السلع الغذائية، والمشغولات اليدوية والتراثية، والمفروشات والإكسسوارات، بما يعكس جودة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة. كما شملت الجولة تفقد قسم المكاتب الإدارية المصمم وفق أحدث النظم المعمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمساحات المتاحة.

من جانبهم، أشاد وفد الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بفكرة المشروع وجودة تنفيذه، مؤكدين أن "بازار كيان" يمثل نموذجًا رائدًا في استغلال الموارد وتعزيز التنمية المحلية، ويعكس تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة أبناء محافظة أسيوط.