محافظ أسيوط يتسلم 30 كرسيًا متحركًا لمدارس التربية الفكرية| صور

تسلم اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عدد 30 كرسيًا متحركًا مقدمة من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إلى مدارس التربية الفكرية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الداعمة للأشخاص ذوي الهمم، وبما يتسق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت بديوان عام المحافظة، بحضور خالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، والنائب المحاسب عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط وعضو مجلس الشيوخ، والمحاسب إيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط، وعزة عبد العال مدير إدارة خدمة المواطنين، ونفيسة عبد السلام مدير إدارة المشاركة المجتمعية بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورجال الإعلام والصحافة.

وشهدت الفعالية حضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والقس موسى أقلاديوس رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس مارتن إلياس رئيس مجمع أسيوط الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم الأمين العام لمجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ ناصر صادق والشيخ باسم نجيب عضوي المجلس الإنجيلي العام، إلى جانب عدد من رعاة الكنائس الإنجيلية وقيادات مجمع مشيخة أسيوط وأعضاء الكنيسة الإنجيلية بالمحافظة، فضلًا عن الأستاذة سميرة لوقا رئيس قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، و سوزان صدقي رئيس قطاع التنمية بالهيئة.

وتفقد محافظ أسيوط ومرافقوه الكراسي المتحركة، المقرر توزيعها على مدارس التربية الفكرية بمراكز المحافظة، لخدمة الطلاب من ذوي الهمم وتوفير بيئة تعليمية أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بالأشخاص ذوي الهمم، مشددًا على أهمية تكامل جهود الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم التيسيرات اللازمة لكافة المبادرات المجتمعية الجادة التي تستهدف خدمة المواطنين.

وأعرب محافظ أسيوط عن تقديره للدور التنموي الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية، مؤكدًا أن مساهماتها تمثل إضافة حقيقية لجهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

من جانبه، أكد الدكتور القس أندريه زكي أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم، مشددًا على أن الشراكة مع محافظة أسيوط تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون البنّاء بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وأن تكامل الأدوار هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، لا سيما في محافظات الصعيد.

وأشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بجهود محافظ أسيوط ومبادرة إعادة تدوير المعدات القديمة، معلنًا استعداد الهيئة القبطية الإنجيلية للمساهمة في إصلاح الكراسي المتحركة والأسرة الطبية من خلال الورشة المتنقلة التابعة لها، دعمًا للجهود الإنسانية والتنموية التي تشهدها المحافظة.