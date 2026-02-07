وفد "الجايكا" يتابع تنفيذ مشروع ISMAP لدعم صغار المزارعين في أسيوط

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات التنموية والإنتاجية، خاصة تلك التي تستهدف صغار المزارعين والسيدات بالقرى والنجوع، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاهتمام بقطاع الزراعة وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين والفلاحين، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بأسيوط، بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل الوزارة، استقبلت وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) بطوكيو ومصر، إلى جانب فريق عمل مشروع الجايكا بمديرية زراعة المنيا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروع تحسين الزراعة الموجهة نحو السوق لصغار المزارعين (ISMAP)، وزيارة القرى المستهدفة بالمحافظة.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الزيارة جاءت بحضور السيد هاتا رئيس الفريق الياباني، وعماد راجي المدير الإقليمي للمشروع، والدكتورة فاطمة عايد مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، إلى جانب أعضاء الفريق المصري بالمحافظة، حيث تم تقديم عرض توضيحي شامل حول أهداف المشروع، ومراحله السابقة، والنتائج التي تحققت بالمحافظات المستهدفة، وخطوات تنفيذ الأنشطة المختلفة، فضلًا عن استعراض عدد من قصص النجاح التي حققها المزارعون المشاركون بالمشروع. وأضاف المحافظ أن الوفد قام بعد ذلك بتنفيذ زيارات ميدانية لعدد من قرى المشروع، شملت التوجه إلى مركز القوصية، حيث جرى لقاء نماذج ناجحة من المزارعين والسيدات المشاركين بالمراحل السابقة، والاستماع إلى تجاربهم وقصص نجاحهم، بالإضافة إلى زيارة حقل إرشادي وعدد من الحقول الخاصة بالمشروع، للاطلاع على النتائج على أرض الواقع.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر أن متابعة وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية لمشروع ISMAP بمحافظة أسيوط تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة المصرية والحكومة اليابانية وهيئة الجايكا، بهدف تحسين وتطوير منظومة الزراعة الموجهة نحو السوق، وزيادة دخول صغار المزارعين، ودعم وتمكين المرأة الريفية بمختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.