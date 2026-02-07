قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
5 عوامل تشجع المارد الأحمر على هزيمة بطل الجزائر.. هل يكسر الأهلي عقدة شبيبة القبائل؟
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
محافظات

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة يومية للمدارس والحرص على الانضباط مع انطلاق الدراسة

اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط
إيهاب عمر

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لجميع المدارس على مستوى المحافظة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، لضمان انتظام الدراسة وتحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل المدارس منذ اليوم الأول.

وأكد محافظ أسيوط أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف المرور الميداني من قيادات مديرية التربية والتعليم وعلى رأسهم محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة على جميع المدارس، ورصد أي معوقات تواجه العملية التعليمية والتعامل الفوري معها، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالخطة الدراسية والجداول الزمنية المقررة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بجودة اليوم الدراسي، وعدم الاكتفاء بالحضور الشكلي، مع تفعيل دور المعلمين داخل الفصول الدراسية، والالتزام بشرح المناهج بما يحقق الاستفادة الحقيقية للطلاب، خاصة في ظل تطبيق المناهج المطورة بمختلف المراحل التعليمية.

كما وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية داخل المدارس، والتعامل السريع مع أي حالات مرضية بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي، حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين، ومنع انتشار أي أمراض معدية.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية دعم الأنشطة التربوية الهادفة داخل المدارس، وربطها ببناء شخصية الطالب وتنمية روح الانتماء والانضباط، مع الاهتمام بالأنشطة التي تكتشف المواهب وتدعم الطلاب المتميزين، إلى جانب غرس القيم الإيجابية والسلوكيات السليمة داخل المجتمع المدرسي.

وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع ملف التعليم بشكل مستمر، وتعمل على تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء أسيوط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في الإنسان وبناء أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية.

أسيوط المدارس الفصل الدراسي الثاني انتظام الدراسة مديرية التربية والتعليم

