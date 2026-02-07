محافظ أسيوط يوجه بمتابعة يومية للمدارس والحرص على الانضباط مع انطلاق الدراسة

وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بضرورة المتابعة اليومية والمستمرة لجميع المدارس على مستوى المحافظة مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني، لضمان انتظام الدراسة وتحقيق أعلى معدلات الانضباط داخل المدارس منذ اليوم الأول.

وأكد محافظ أسيوط أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف المرور الميداني من قيادات مديرية التربية والتعليم وعلى رأسهم محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة ومديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة على جميع المدارس، ورصد أي معوقات تواجه العملية التعليمية والتعامل الفوري معها، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالخطة الدراسية والجداول الزمنية المقررة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة الاهتمام بجودة اليوم الدراسي، وعدم الاكتفاء بالحضور الشكلي، مع تفعيل دور المعلمين داخل الفصول الدراسية، والالتزام بشرح المناهج بما يحقق الاستفادة الحقيقية للطلاب، خاصة في ظل تطبيق المناهج المطورة بمختلف المراحل التعليمية.

كما وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الصحية والوقائية داخل المدارس، والتعامل السريع مع أي حالات مرضية بالتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي، حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين، ومنع انتشار أي أمراض معدية.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية دعم الأنشطة التربوية الهادفة داخل المدارس، وربطها ببناء شخصية الطالب وتنمية روح الانتماء والانضباط، مع الاهتمام بالأنشطة التي تكتشف المواهب وتدعم الطلاب المتميزين، إلى جانب غرس القيم الإيجابية والسلوكيات السليمة داخل المجتمع المدرسي.

وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع ملف التعليم بشكل مستمر، وتعمل على تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء أسيوط، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في الإنسان وبناء أجيال قادرة على المشاركة في مسيرة التنمية.