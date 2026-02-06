قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق مصري بعد استعادة تمثال ‌عمره 3500 عام من هولندا
مواعيد قافلة الأزهر التعليمية الكبرى لطلاب الشهادة الثانوية بـ مطروح
قرعة نصف نهائي كأس الملك.. موعد مواجهة برشلونة وأتليتكو مدريد
بعد إنتهاء الإيقاف| موعد مشاركة إمام عاشور فى تدريبات الأهلي الجماعية
افتتاح مسجد عادل بن رباح بالناصرية شرق الجبل في أسوان.. صور
مئات الليبيين يشاركون في تشييع جثمان سيف القذافي إلى مثواه الأخير | شاهد
تقارير إعلامية: الركراكي يستقيل من تدريب منتخب المغرب
زاهي حواس: فيلم الرجل ذو القبعة يدعم السياحة المصرية
قريبا ...إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منصب شيكا بالا الجديد
مصادر: العثور على 19 رصاصة بجثة سيف الإسلام القذافي
مواعيد عمل النقل العام بالقاهرة في رمضان 2026
شكوتُ لـ هند صبري.. ميمي جمال: زعلانة من عدم وجودي على أفيش مناعة وأنتظر تعديله| خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 20 تعديا على أراضي الدولة والزراعة بقري 6 مراكز

إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أملاك الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 للإزالات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري، أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية بنطاق 6 مراكز، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات من المهد ومنع تكرارها.

وأضاف المحافظ أن الحملات نُفذت بمراكز الفتح، أسيوط، صدفا، ساحل سليم، البداري، والقوصية، وأسفرت عن استرداد مساحة تقدر بـ10 قراريط و5 أسهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مباني مخالفة على مساحة 1161 متر مربع.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الحملات شهدت إزالة 4 حالات تعدي بكل من مركزي صدفا والبداري على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية وأملاك الإصلاح الزراعي، وإزالة 3 حالات تعدي على متغيرات مكانية بمركز الفتح، بالإضافة إلى حالة تعدي على أرض زراعية بمركز أسيوط، وحالتي تعدي على أملاك الإصلاح الزراعي بمركز ساحل سليم، فضلًا عن إزالة 6 حالات تعدي على أملاك دولة ومتغيرات مكانية بمركز القوصية.

وشدد محافظ أسيوط على التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات تعدي جديدة أو حالات عودة للتعديات التي سبق إزالتها، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة، وضمان فرض هيبة القانون وتحقيق الانضباط العام.

وفي سياق متصل، أكد المحافظ أن المحافظة تواصل تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مشددًا على فحص جميع البلاغات والتعامل معها على الفور وفقًا لأحكام القانون.

أسيوط إزالة التعديات الأراضي الزراعية أراضي الدولة أملاك الدولة مخالفات البناء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

ماجد الجنيدي

لن أتنازل عن حقه.. والد الطفل ضحية التخدير يكشف تفاصيل صادمة عن آخر لحظات ابنه

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد

قبل مواجهة أتليتكو.. مشوار برشلونة لـ المربع الذهبي في كأس ملك إسبانيا

بمشاركة 36 نادي .. إنطلاق كأس الشهيد يوسف عبد الملك للسباحة بالزعانف في بورسعيد 10 نوفمبر

بمشاركة 36 ناديا .. انطلاق كأس السباحة بالزعانف في بورسعيد 10نوفمبر

وليد الركراكي وفوزي لقجع

لعنة السنغال| وليد الركراكي يتمسك بالإستقالة والجامعة المغربية ترفض

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

