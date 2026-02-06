محافظ أسيوط: إزالة 20 تعديا على أراضي الدولة والزراعة بقري 6 مراكز

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أملاك الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 للإزالات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري، أسفرت عن إزالة 20 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية بنطاق 6 مراكز، وذلك في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون وكافة الجهات المعنية، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات من المهد ومنع تكرارها.

وأضاف المحافظ أن الحملات نُفذت بمراكز الفتح، أسيوط، صدفا، ساحل سليم، البداري، والقوصية، وأسفرت عن استرداد مساحة تقدر بـ10 قراريط و5 أسهم من الأراضي الزراعية، إلى جانب إزالة مباني مخالفة على مساحة 1161 متر مربع.

وأشار اللواء دكتور هشام أبو النصر إلى أن الحملات شهدت إزالة 4 حالات تعدي بكل من مركزي صدفا والبداري على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية وأملاك الإصلاح الزراعي، وإزالة 3 حالات تعدي على متغيرات مكانية بمركز الفتح، بالإضافة إلى حالة تعدي على أرض زراعية بمركز أسيوط، وحالتي تعدي على أملاك الإصلاح الزراعي بمركز ساحل سليم، فضلًا عن إزالة 6 حالات تعدي على أملاك دولة ومتغيرات مكانية بمركز القوصية.

وشدد محافظ أسيوط على التعامل الفوري والحاسم مع أي محاولات تعدي جديدة أو حالات عودة للتعديات التي سبق إزالتها، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة، وضمان فرض هيبة القانون وتحقيق الانضباط العام.

وفي سياق متصل، أكد المحافظ أن المحافظة تواصل تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة، من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مشددًا على فحص جميع البلاغات والتعامل معها على الفور وفقًا لأحكام القانون.