وكيل تعليم أسيوط يتفقد كنترول الاعدادية ويعلن اعتماد النتيجة خلال أيام

تفقد محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط،اليوم الخميس، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية " الكنترول " للفصل الدراسي الاول لعام 2025 / 2026 وتابع أعمال المراجعة النهائية والرصد للدرجات

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور هشام ابوالنصر محافظ أسيوط و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم التعليم الفنى بتكثيف أعمال المتابعات بحضور نائل عبد الرحيم زكى رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية "الكنترول ".



حيث استهل وكيل تعليم أسيوط جولته بتفقد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الاعدادية بحى غرب مدينة أسيوط وتابع مراحل رصد الدرجات والمراجعات النهائية كما تابع سير العمل بغرفة الحاسب الآلي تحت اشراف من رئيس اللجنة والمشرفين وفقا للضوابط واللوائح المنظمة لذلك .

ووجه وكيل تعليم أسيوط القائمين على اللجنة بمراعاة الدقة والانضباط داخل اللجنة والتأكيد على سرية العمل وضمان الدقة في مراحل الرصد بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب واعطاء كل ذى حق حقه مشددًا على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة وتوفير بيئة عمل آمنة ومناسبة لجميع العاملين .



واعلن " دسوقى " عن أن النتيجة ستكون جاهزة للعرض على الوزير المحافظ لاعتمادها وإعلانها رسميا الاسبوع القادم لافتا إلى أعمال التصحيح قد انهت أعمالها الايام الماضية داخل 4 مقرات رئيسية للتقدير على مستوى المحافظة بمشاركة 2300 معلم ومعلمة وذلك في إطار الالتزام التام بالتعليمات الوزارية المنظمة لعملية تقدير الدرجات مؤكدا أن أعمال التصحيح تمت وفقا لأعلى درجات الدقة فى التصحيح وسرية البيانات وتأمين نقل وحفظ أوراق الإجابة وتفعيل نظام المراجعة المزدوجة داخل كل لجنة تقدير تحت اشراف مباشر من الموجهين العموم والموجهين الأوائل .