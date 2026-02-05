محافظ أسيوط: إزالة 6 تعديات على أراضي الدولة والزراعة بـ3 مراكز

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بكافة أنحاء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أملاك الدولة وصون الرقعة الزراعية، والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم إزالة 6 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، بنطاق 3 مراكز على مستوى المحافظة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ28 للإزالات، والتي تستمر حتى 27 مارس المقبل، في إطار تنسيق كامل بين الوحدات المحلية، وقوات إنفاذ القانون، وكافة الجهات المعنية، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات من المهد ومنع تكرارها.

وأضاف اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الحملات نفذت بمراكز الفتح ومنفلوط وساحل سليم، وأسفرت عن إزالة 4 حالات تعدي على متغيرات مكانية، إلى جانب حالتي تعدي على أراضي زراعية ومتغيرات مكانية بمركزي منفلوط وساحل سليم، ما أدى إلى استرداد 9 قراريط من الأراضي الزراعية، وإزالة مباني مخالفة على مساحة 52 متر مربع.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تستقبل شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أنه يتم فحص جميع البلاغات والتعامل معها فورًا وفقًا لأحكام القانون.

وشدد محافظ أسيوط على التعامل الحاسم والفوري مع أي محاولات تعدي جديدة أو حالات عودة للتعديات التي سبق إزالتها، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة، وضمان فرض هيبة القانون وتحقيق الانضباط العام.