توك شو

تحذير من أخطر الفترات المناخية على المحاصيل خلال الموسم الشتوي

صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن المحاصيل الزراعية تمر حاليًا بواحدة من أخطر الفترات المناخية خلال الموسم الشتوي، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة نهارا حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضح فهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الأجواء تشهد تباينًا حادًا بين درجات الحرارة، حيث تسود أجواء دافئة خلال النهار، مقابل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلًا، ما يشكل ضغطًا على الزراعات القائمة ويؤثر على حالتها الفسيولوجية.

وأضاف أن هذه التغيرات المناخية تتزامن مع نشاط الرياح الجنوبية المحملة بالرمال والأتربة، خاصة على مناطق الوجه البحري وبعض محافظات الصعيد، وهو ما يزيد من حدة التأثيرات السلبية على المحاصيل الزراعية.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد طقسا جافا تمامًا دون فرص لسقوط الأمطار، إلى جانب تكون شبورة مائية كثيفة على مناطق الوجه البحري، ما ينعكس سلبا على الزراعات الشتوية.

تغير المناخ المحاصيل الزراعية الموسم الشتوي درجات الحرارة

