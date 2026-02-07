قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

العرجاوي: تكامل الموانئ الجافة والبحرية ركيزة لتطوير المنظومة اللوجستية

ولاء عبد الكريم

قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن اختيار الشعبة ومجلس إدارتها لتكون أول كيان مهني يتم التواصل معه مباشرة عقب انتهاء أعمال المؤتمر الدولي لتكنولوجيا منظمة الجمارك العالمية (WCO Technology Conference)، يعكس الثقة الدولية في الدور المحوري الذي تقوم به الشعبة داخل منظومة العمل الجمركي المصرية.
وأضاف العرجاوي أن إجراء اتصالات مباشرة من عدد من الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر مع الشعبة، يؤكد أهمية دور مستخلصي الجمارك كشريك أساسي في ترجمة توصيات المؤتمر وتطبيق بنود الإطار المعياري لتأمين وتسهيل التجارة العالمية (SAFE Framework)، بما يسهم في رفع كفاءة الإفراج الجمركي وتأمين سلاسل الإمداد.
 

وجاء ذلك خلال اجتماع استراتيجي رفيع المستوى احتضنته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، عقب اختتام أعمال المؤتمر، بدعم وتوجيهات الأستاذ أحمد الوكيل، رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وضم الاجتماع السيد المهندس رئيس هيئة الموانئ الجافة والوفد المرافق لسيادته، في تأكيد على أهمية التكامل بين الموانئ الجافة والبحرية لتعزيز كفاءة المنظومة اللوجستية وتقليل زمن التداول.


وأوضح العرجاوي أن الاجتماع شهد مشاركة وفد من قطاعات التكنولوجيا والموارد البشرية وبناء القدرات بمصلحة الجمارك المصرية، وذلك في إطار توجه مؤسسي يربط بين التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري باعتبارهما عنصرين أساسيين في تطوير منظومة العمل الجمركي.


وأشار إلى مشاركة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إلى جانب ممثلين عن شعبة النقل الدولي وشعبة المصدرين والمستوردين، بما يعكس أهمية تكامل أدوار جميع حلقات المنظومة التجارية واللوجستية.


وأضاف رئيس الشعبة أن الاجتماع ضم ممثلين عن الشركات العالمية SIMS WORLDWIDE – Red Flags – A Telematics – CargoX، حيث تم استعراض أحدث الحلول الرقمية الداعمة لتسهيل الإجراءات الجمركية، وتعزيز أمن الممرات اللوجستية، ورفع كفاءة الأداء وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.


وأوضح العرجاوي أن الخبير الدولي بمنظمة الجمارك العالمية دان جارسيا شارك في ورشة عمل متخصصة حول تأمين الممرات التجارية اللوجستية لجمهورية مصر العربية باستخدام الأقفال الإلكترونية الذكية للحاويات، مشيرًا إلى أن هذه الحلول تعتمد على التتبع اللحظي والإنذار المبكر وتكامل البيانات، بما يحد من المخاطر التشغيلية ويرفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية.


وأكد العرجاوي أن شعبة مستخلصي جمارك الإسكندرية مستمرة في التنسيق مع مصلحة الجمارك وكافة الجهات الوطنية والشركاء الدوليين، بما يعزز تنافسية الموانئ المصرية، ويكرّس مكانة الإسكندرية كمركز لوجستي إقليمي متقدم.

الجمارك جمارك الإسكندري حلول رقمية مستخلصي جمارك الجمارك العالمية

