الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد عمارات الحي اللاتيني وخزانات تكديس المياه بالعلمين الجديدة

آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته اليوم العمارات السكنية بالحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة، والذي  يعد مشروع سكني متكامل يجمع بين التصميم الراقي والموقع المميز  والمساحات الخضراء والخدمات المتنوعة.

 يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة العلمين الجديدة.

وفي جولته، تابع المهندس شريف الشربيني، خطة تسليم الوحدات بالمشروع، وصعد إلى أحد الأبراج السكنية، واطمأن على جودة التنفيذ للوحدات بالحي، موجها بالاهتمام بأعمال تنسيق الموقع والمسطحات الخضراء بالحي اللاتيني وتكثيف الأعمال بالمواقع المتبقية بالمشروع، والذي يقام على مساحة 404 أفدنة بما يعادل نحو 1.7 مليون متر مربع، بإجمالي مسطح مبانٍ يقارب 1.9 مليون متر مربع، ويضم نحو 10,316 وحدة سكنية داخل 178 عمارة سكنية موزعة على ٦ مناطق رئيسية، إلى جانب مناطق خدمات على مساحة 196,286 مترًا مربعًا ومساحات خضراء وممرات للمشاة، وقد بلغت نسبة إنجازه  مرحلة متقدمة.

وخلال الجولة، أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أنه جارٍ تسليم الوحدات السكنية للملاك مع استمرار أعمال التشطيبات النهائية ببعض المناطق، لافتا إلى أن المشروع يتميز  بموقعه القريب من البحر وتصميمه المعماري الذي يعكس الطابع الكلاسيكي الأوروبي.

ثم انتقل المهندس شريف الشربيني، لتفقد مشروع خزانات التكديس الجنوبية للمياه بمدينة العلمين الجديدة.

وتجول المهندس شريف الشربيني بموقع المشروع، واستمع إلى شرح تفصيلي من مسئولي المشروع، عن الأعمال الجارية ونطاق الخدمة لمشروع الخزانات، والذي يتكون من  الخزان العالي رقم (1) ، حيث يضم خزانًا أرضيًا سعة 40 ألف متر مكعب يوميًا لتغذية منطقة B1 ومنطقة أبراج الداون تاون، وخزانًا أرضيًا سعة 80 ألف متر مكعب يوميًا لتغذية المنطقة الصناعية ومنطقة مارينا، إضافة إلى خط طرد بقطر 900 مم، إلى جانب المباني الملحقة بالمشروع والتي تشمل مبنى الكلور ومبنى المولد ومبنى المحولات والمبنى الإداري وعنبر الطلمبات ومبنى المخزن والورشة والأسوار وغرف الأمن، بما يدعم استدامة خدمات المياه وتأمين احتياجات التوسعات العمرانية.
وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف الشربيني، بتكثيف الأعمال بالمشروع، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، والمواصفات القياسية.

