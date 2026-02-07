زراعة الإسماعيلية تنفذ مدرسة حقلية لمحصول القمح بقرية جلبانة

طوجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بدعم صغار المزارعين وزيادة الإنتاجية الزراعية.

في هذا السياق، قامت مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور محمد عطوة جمال الدين، وكيل وزارة الزراعة، بتنفيذ مدرسة حقلية لمحصول القمح بقرية جلبانة بمركز القنطرة شرق، ضمن أنشطة المرحلة الرابعة لمبادرة «ازرع».

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود إدارة الإرشاد الزراعي لتنمية قدرات صغار المزارعين ونشر الممارسات الزراعية السليمة، وذلك ضمن مبادرة «ازرع» التي تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الزراعة، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الزراعة.

شهدت المدرسة الحقلية حضور فريق العمل بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فيما قام بتنفيذها نخبة من مهندسي الإرشاد الزراعي، وسط حضور مكثف لعدد من المزارعين بالمنطقة.

وهدفت المدرسة الحقلية إلى رفع وعي المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة لمحصول القمح، والتعريف بالتوصيات الفنية الحديثة لمواجهة الآفات والأمراض، وتحسين الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية ودعم الأمن الغذائي.