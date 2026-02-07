الجيزاوي يهنئ طلاب جامعة بنها بالتأهل لنهائي دوري العباقرة

قدم الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها نيابة عن أسرة التهنئة إلى طلاب فريق دوري العباقرة جامعات الموسم الثامن على إنجازهم المتميز وتأهلهم إلى نهائي العباقرة جامعات.



وقال "الجيزاوي" فى تهنئنه لأبنائه لقد أثبتم أن الجد والاجتهاد والروح الجماعية قادرة على رفع اسم الجامعة عاليًا بين المؤسسات الأكاديمية في مصر.



وتابع رئيس جامعة بنها إن وصولكم إلى هذه المرحلة يعكس مستوى علمي راقٍ وثقافة واسعة وإصرارًا على التميز، وهو مصدر فخر واعتزاز لنا جميعًا ، نتمنى لكم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتكم العلمية والعملية، وأن تكونوا دائمًا نموذجًا مشرفًا لشباب مصر الواعد.

من ناحية أخرى افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، دورة تدريبية TOT والذى نظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بهدف إعداد كوادر من المدربين القادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة.

البرامج التدريبية

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أنّ الدورة تهدف إلى تأهيل المشاركين لتقديم برامج تدريبية متميزة تواكب أعلى مستويات الحرفية في مجال التدريب، والمساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين كافة العاملين بالجامعة، وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية، مشيرا الى أن المركز يسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بجامعة بنها، مما يحقق أهداف استراتيجية التطوير بالجامعة.