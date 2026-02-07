مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ

تكثف مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، جهودها بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لكشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة ونجلها مقتولين داخل منزلهما.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة كفر الشيخ من «هـ.س» 33 تقيم العزبة البيضاء، يفيد العثور على والدتها «ص.س» 60 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح في الرقبة و«إيشارب» حول الرقبة، وشقيقها «أ.س» 35 سنة، مصاب بجرح ذبحي بالرقبة وطعني بالظهر من الخلف مقيدين اليدين والأرجل بحبل قماش.

وجه مدير أمن كفر الشيخ بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 1140 لسنة 2026م، وأخطرت جهات التحقيق.