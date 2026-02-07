قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امن الشرقية يفحص فيديو اعتداء سيدة على والدتها المسنه بالضرب
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
قمة إنجليزية جديدة.. مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام في اختبار قوي بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الهند: العدالة الدستورية هي الحصن المنيع للسلم الاجتماعي

مفتي الهند
مفتي الهند

​أكد مفتي الديار الهندية، في كلمة مفصلية ألقاها خلال الدورة الثامنة والأربعين للمؤتمر السنوي لجامعة مركز الثقافة السنية (مركز)، أن الالتزام بالعدالة الدستورية المتساوية وصون الكرامة الإنسانية هما الركيزتان الأساسيتان لضمان استقرار الهند الذي تضم الثقافات المتنوعة وازدهارها، محذراً من خطورة السياسات التي قد تهدد النسيج الاجتماعي للبلاد. 
​وشدد فضيلته، بحضور حشد غفير وضيوف بارزين من داخل الهند وخارجها، على أن الأوضاع العالمية الراهنة تستدعي يقظة دعاة السلام، داعياً الحكومات إلى مراجعة أي سياسات قد تلقي بظلال قاتمة على البنية السياسية والاستقرار الاقتصادي. كما طالب بضرورة توظيف الثقل الدبلوماسي للهند عالمياً للمساهمة في نزع فتيل التوترات وعدم الاستقرار.


​الدستور وحقوق المواطنة

وفي معرض حديثه عن الحقوق الداخلية، أوضح المفتي أن الدستور الهندي قام على مبدأ المساواة التامة بين جميع أفراد المجتمع المدني، معتبراً أن أي ممارسات تمييزية تستند إلى الدين، أو السياسة، أو الانتماء الإقليمي، تمثل "انتهاكاً صارخاً" للمبادئ الدستورية.

وأضاف: "إن الحياة الكريمة حق أصيل يكفله الدستور لكل مواطن، وتقع على عاتق السلطات والقضاء والمجتمع المدني مسؤولية تاريخية لضمان عدم إقصاء أي مواطن ظلماً، لا سيما في سياق إجراءات سجل المواطنين (NRC)".
​إنصاف المجتمع المسلم في كيرالا.

وتطرق  إلى الشأن المحلي في ولاية كيرالا، مفنداً الحملات الدعائية المغرضة التي تستهدف المجتمع المسلم. وأشار إلى الحقائق التاريخية وتقارير اللجان الحكومية التي أثبتت أن المسلمين في الولاية لم يحصلوا يوماً على أي امتيازات غير مستحقة، ولم يتجاوزوا على حقوق الآخرين، بل إن البيانات تشير إلى أنهم لم ينالوا حتى الحد الأدنى من حقوقهم المتناسبة مع تعدادهم السكاني.

ودعا المجتمع الديمقراطي إلى رفض سرديات الاتهام الموجهة ضد المسلمين، مؤكداً أن هذا المكون الأصيل من نسيج الوطن يمتلك الوعي والإرادة لعدم الانجراف وراء دوامة الفتن والجدل العقيم.

​أولويات المستقبل: التعليم والسلم


وحث مفتي الهند على ضرورة التركيز على التقدم التعليمي والاجتماعي، وعدم السماح للخلافات المفتعلة بعرقلة مسيرة المستقبل. وقال: "مهما بلغنا من تطور، يظل أمن المجتمع وسلامته في صدارة الأولويات"، محذراً القيادات السياسية من تحويل التنافس الانتخابي الديمقراطي إلى أداة لتمزيق وحدة المجتمع وإحداث الانقسامات.

​الروابط الأسرية ورمضان

واختتم المفتي كلمته بالدعوة إلى إضفاء القداسة على الروابط الأسرية وتمتين وشائج القربى والجوار. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، دعا إلى استثمار هذه المناسبة الروحية لتعزيز أجواء الألفة والوئام، وترسيخ قيم التعايش المشترك التي طالما تميزت بها الهند.

​يُذكر أن مؤتمر جامعة مركز، الذي يُعقد في حرم الجامعة، يعد واحداً من أبرز التجمعات الإسلامية في الهند، ويشهد سنوياً مشاركة واسعة من العلماء والمثقفين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

بيان المفتي حول التصعيد الدولي

أعرب المفتي، عن بالغ قلقه إزاء التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الدولية، ولا سيما التوتر المتصاعد بين الجمهورية  الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وما يدور في الأروقة السياسية والعسكرية بينهما. وطالب في كلمته بوقفٍ فوريٍّ لكافة أشكال التصعيد، والعمل الجاد على حلّ هذا النزاع عبر الحوار والوسائل السلمية، لما تحمله هذه الأزمة الأليمة المبكية من آثارٍ مدمّرة، تؤدي إلى سفك دماء الآلاف من الأبرياء، وتهديد الأمن والاستقرار، وإلحاق دمار شامل بالبشر والحجر.

كما أوضح  أن على المجتمع الدولي، وفي مقدّمته هيئة الأمم المتحدة، تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لإنهاء هذه الممارسات الإجرامية والصراعات المفتعلة بين الدول، والعمل على ترسيخ مبادئ العدالة، وحماية المدنيين، ومنع الحروب التي لا تجلب للعالم إلا المآسي والخراب، مؤكداً أن السلام العادل هو السبيل الوحيد لصون كرامة الإنسان وحفظ أمن الشعوب
البلنوري

جامعة مركز الثقافة السني مركز العدالة الدستورية الهند الدستور الهند مفتي الهند الجمهورية الإيرانية الولايات المتحدة الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء فصل الشتاء 2026

لعشاق الصيف.. موعد انتهاء فصل الشتاء 2026 فلكيًا

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

عمرو أديب

الجايزة كيلو بانيه | إعلان صادم من عمرو أديب على الهواء

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

محمد صلاح

تطورات مثيرة بشأن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي .. ماذا حدث؟

عمرو زكي

القبض على اللاعب عمرو زكي بمطار القاهرة لتنفيذ أحكام قضائية

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. فوائد الصوديوم للجسم.. أمينة خليل تخطف الأنظار

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. تفاصيل غير متوقعة

الزبيب

قبل شراء ياميش رمضان.. تعرفي على أنواع الزبيب وأيهم الأفضل

بالصور

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

ماسك البطاطس للشعر غني بـ سر طبيعي للتقوية ولمعان خيالي

ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي
ماسك البطاطس للشعر: سر طبيعي لتقوية ولمعان خيالي

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد