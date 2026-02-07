فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين

كشفت مصادر لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان تهدد بإلغاء زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين المزمع اجراؤها في أبريل المقبل.



وتُجري الولايات المتحدة عملية بيع كبيرة لصواريخ باتريوت وغيرها من الأسلحة لتايوان، الأمر الذي حذرت بكين سراً من أنه قد يعرض زيارة ترامب الرسمية إلى الصين للخطر في أبريل.

وبحسب ثمانية أشخاص مطلعين على الوضع، تعمل إدارة ترامب على تطوير حزمة من أربعة أنظمة لتايوان لشرائها في أعقاب حزمة الأسلحة القياسية التي بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار والتي كشفت عنها في ديسمبر.



وأبدت الصين مخاوف جدية بشأن صفقة الأسلحة قبل اجتماع ترامب المقرر مع الرئيس شي جين بينج في أبريل، وقال ثلاثة من المصادر إن الصين أبلغت الولايات المتحدة بأن مبيعات الأسلحة قد تعرقل الزيارة.

وأثار شي جين بينج ، قضية مبيعات الأسلحة إلى تايوان مع ترامب في اتصال هاتفي يوم الأربعاء.

ووفقًا لوزارة الخارجية الصينية، فقد أكد على ضرورة أن تتعامل الولايات المتحدة مع قضية مبيعات الأسلحة إلى تايوان بحذر.