ترامب يرفض الاعتذار عن فيديو عنصري يصور أوباما وزوجته كالـ "قرود"
أمن الشرقية يفحص فيديو اعتداء سيدة على والدتها المسنة بالضرب
سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 7-2-2026
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين

ناصر السيد

كشفت مصادر لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان تهدد بإلغاء زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين المزمع اجراؤها في أبريل المقبل. 


وتُجري الولايات المتحدة عملية بيع كبيرة لصواريخ باتريوت وغيرها من الأسلحة لتايوان، الأمر الذي حذرت بكين سراً من أنه قد يعرض زيارة ترامب الرسمية إلى الصين للخطر في أبريل.

وبحسب ثمانية أشخاص مطلعين على الوضع، تعمل إدارة ترامب على تطوير حزمة من أربعة أنظمة لتايوان لشرائها في أعقاب حزمة الأسلحة القياسية التي بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار والتي كشفت عنها في ديسمبر.


وأبدت الصين مخاوف جدية بشأن صفقة الأسلحة قبل اجتماع ترامب المقرر مع الرئيس شي جين بينج في أبريل، وقال ثلاثة من المصادر إن الصين أبلغت الولايات المتحدة بأن مبيعات الأسلحة قد تعرقل الزيارة.

وأثار شي جين بينج ، قضية مبيعات الأسلحة إلى تايوان مع ترامب في اتصال هاتفي يوم الأربعاء.

ووفقًا لوزارة الخارجية الصينية، فقد أكد على ضرورة أن تتعامل الولايات المتحدة مع قضية مبيعات الأسلحة إلى تايوان بحذر.

أسلحة تايوان زيارة ترامب إلى الصين زيارة ترامب مبيعات الأسلحة الأمريكية الرئيس الصيني

