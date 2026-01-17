تايوان: طائرة مسيرة صينية قامت برحلة "استفزازية" فوق أراضينا

حلّقت طائرة استطلاع صينية مسيّرة ، لفترة وجيزة فوق جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان، والواقعة في أقصى شمال بحر الصين الجنوبي، يوم السبت، في خطوة وصفتها وزارة الدفاع التايوانية بأنها "استفزازية وغير مسؤولة".

وتشهد تايوان، ذات الحكم الديمقراطي والتي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها، نشاطًا عسكريًا صينيًا حولها بشكل شبه يومي، بما في ذلك تحليق طائرات مسيّرة، على الرغم من ندرة دخولها المجال الجوي التايواني.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إن طائرة الاستطلاع الصينية المسيّرة رُصدت فجر يوم السبت وهي تقترب من جزر براتاس، وحلّقتها في مجالها الجوي لمدة ثماني دقائق على ارتفاع خارج نطاق المدافع المضادة للطائرات.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع التايوانية: "بعد أن بثّ جانبنا تحذيرات على القنوات الدولية، غادرت الطائرة في الساعة 05:48".

وأضاف البيان: "إن هذه الأعمال الاستفزازية وغير المسؤولة من جانب جيش التحرير الشعبي تقوّض بشكل خطير السلام والاستقرار الإقليميين، وتنتهك المعايير القانونية الدولية، وستُدان حتمًا".

وأكدت الوزارة أن القوات المسلحة التايوانية ستواصل الحفاظ على يقظة ومراقبة صارمة، وسترد وفقًا لقواعد الجاهزية القتالية الروتينية.

وفي عام 2022، أسقط الجيش التايواني، ولأول مرة، طائرة مدنية مسيّرة مجهولة الهوية دخلت مجاله الجوي بالقرب من جزيرة صغيرة قبالة الساحل الصيني تسيطر عليها تايوان.