حلول مستدامة.. السودان يرحب بمبادرة ترامب للوساطة في أزمة مياه النيل

رحبت الحكومة السودانية بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أزمة مياه النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وكتب الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني عبر حسابه بمنصة إكس “حكومة السودان ترحب بمبادرة ووساطة الرئيس ترامب حول مياه النيل، وذلك لإيجاد حلول مستدامة ومرضية تحفظ للجميع حقوقهم مما يساعد على استدامة الأمن والاستقرار في الإقليم”.

يذكر أن ترامب أعلن استعداده التوسط بين مصر وإثيوبيا لحسم أزمة مياه النيل والسد الإثيوبي مؤكدا رفض تحكم أي دولة في موارد النيل أو التسبب في ضرر لجيرانها.

وقال مساعد الرئيس الأمريكي للشئون الأفريقية مسعد بولس، اليوم السبت إن الرئيس الأمريكي ملتزم بحل النزاعات المعقدة وتحقيق سلام دائم.

وأضاف أنه من خلال قيادة أمريكية فعّالة في عهد الرئيس ترامب، مدعومة بالخبرة الفنية والمفاوضات النزيهة وحسنة النية، يمكننا التوصل إلى حل مستدام لمصر وإثيوبيا والسودان.

ويُعدّ حلّ التوترات المحيطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير أولوية قصوى للرئيس الأمريكي، إذ يعمل على تعزيز السلام الدائم في أفريقيا والشرق الأوسط، ومنع نشوب صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا.