قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز مباريات اليوم السبت 17-1-2026 والقنوات الناقلة
عمرها 27 يوما.. وفاة رضيعة بسبب البرد القارس في غزة
لبست النقاب ودعيت له باقتناع .. شمس البارودي توجه رسالة الى إعلامية شهيرة
سقف فوائد بطاقات الائتمان يهز بورصة وول ستريت بعد طلب ترامب المفاجئ
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 17-1-2026.. عيار21 بكام؟
امتحانات الشهادة الإعدادية | تأخر وصول الأسئلة للجنة بالعمرانية ومطالب بتعويض الوقت
القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا في كأس الأمم الأفريقية
موعد مباراة مصر ونيجيريا اليوم في كأس أمم إفريقيا
مظاهرات حاشدة بالدنمارك ضد مخططات ترامب ..أوقفوا التدخل في جرينلاند
رغم إجراءات التأمين|جروبات الغش تنشر إجابات امتحانات الإعدادية بتليجرام بعد تداول الأسئلة
مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية المكيفة والروسية اليوم السبت 17يناير 2026
هل راجع النبي الله في عدد الصلوات برحلة الإسراء والمعراج.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قاضية تأمر ببطلان حركات إدارة هجرة ترامب في مينيابوليس

الأمن الأمريكي
الأمن الأمريكي
محمد على

أصدر قاضٍ في ولاية مينيسوتا الأمريكية حكماً يقضي بأنه لا يجوز للضباط الفيدراليين في منطقة مينيابوليس المشاركين في أكبر عملية إنفاذ للهجرة في الولايات المتحدة مؤخراً، أو احتجاز أو إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين الذين لا يعرقلون عمل السلطات، بما في ذلك مراقبتهم للعملاء الفيدراليين.

تناول حكم القاضية كيت مينينديز، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، قضية رُفعت في ديسمبر نيابةً عن ستة نشطاء من ولاية مينيسوتا. 

ويُعدّ هؤلاء الستة من بين آلاف الأشخاص الذين يراقبون أنشطة ضباط إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود الذين يُنفّذون حملة إدارة ترامب على الهجرة في منطقة مينيابوليس-سانت بول منذ الشهر الماضي.

اشتبكت عناصر الأمن الفيدرالي والمتظاهرون مرارًا وتكرارًا منذ بدء حملة القمع الأمريكية. 

وتصاعدت حدة المواجهات بعد أن أطلق أحد عناصر الهجرة النار على رينيه جود في رأسها في 7 يناير أثناء مغادرتها موقعًا في مينيابوليس، وهو حادث تم توثيقه بالفيديو من عدة زوايا. 

وقد ألقت عناصر الأمن القبض على العديد من الأشخاص أو احتجزتهم لفترة وجيزة.

يمثل النشطاء في هذه القضية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في مينيسوتا، الذي يقول إن المسئولين الحكوميين ينتهكون الحقوق الدستورية لسكان المدن.

بعد صدور الحكم، أصدرت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي الأمريكي، بياناً قالت فيه إن وكالتها تتخذ "تدابير مناسبة ودستورية لدعم سيادة القانون وحماية ضباطنا والجمهور من مثيري الشغب الخطرين".

وقالت إن بعض الأشخاص اعتدوا على الضباط، وخربوا سياراتهم وممتلكاتهم الفيدرالية، وحاولوا منع الضباط من أداء عملهم.

وقال ماكلولين: "نذكر الجمهور بأن أعمال الشغب خطيرة - فعرقلة إنفاذ القانون جريمة فيدرالية والاعتداء على قوات إنفاذ القانون جناية".

الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية قاضٍ في ولاية مينيسوتا ضباط الفيدراليين منطقة مينيابوليس إنفاذ للهجرة الحقوق الدستورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

خلال أيام.. بشرى سارة لكل موظفي الحكومة بقرار رسمي

الطالبان المتوفيان

حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور

حالة الطقس

موجة شديدة البرودة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

منتخب مصر

5 نجوم سوبر.. الغيابات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا

ترشيحاتنا

فاروق حسني

فاروق حسني: مصر تواجه فقرًا إبداعيًا.. وحان الوقت لمشروع ثقافي ضخم

صورة ارشيفية

الجيش السوري: القوات بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداء بمدينة دير حافر

العملات

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت

بالصور

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن
وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم
وجبة مهملة في الرجيم

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

فيديو

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد