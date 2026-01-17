قاضية تأمر ببطلان حركات إدارة هجرة ترامب في مينيابوليس

أصدر قاضٍ في ولاية مينيسوتا الأمريكية حكماً يقضي بأنه لا يجوز للضباط الفيدراليين في منطقة مينيابوليس المشاركين في أكبر عملية إنفاذ للهجرة في الولايات المتحدة مؤخراً، أو احتجاز أو إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلميين الذين لا يعرقلون عمل السلطات، بما في ذلك مراقبتهم للعملاء الفيدراليين.

تناول حكم القاضية كيت مينينديز، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، قضية رُفعت في ديسمبر نيابةً عن ستة نشطاء من ولاية مينيسوتا.

ويُعدّ هؤلاء الستة من بين آلاف الأشخاص الذين يراقبون أنشطة ضباط إدارة الهجرة والجمارك ودوريات الحدود الذين يُنفّذون حملة إدارة ترامب على الهجرة في منطقة مينيابوليس-سانت بول منذ الشهر الماضي.

اشتبكت عناصر الأمن الفيدرالي والمتظاهرون مرارًا وتكرارًا منذ بدء حملة القمع الأمريكية.

وتصاعدت حدة المواجهات بعد أن أطلق أحد عناصر الهجرة النار على رينيه جود في رأسها في 7 يناير أثناء مغادرتها موقعًا في مينيابوليس، وهو حادث تم توثيقه بالفيديو من عدة زوايا.

وقد ألقت عناصر الأمن القبض على العديد من الأشخاص أو احتجزتهم لفترة وجيزة.

يمثل النشطاء في هذه القضية الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في مينيسوتا، الذي يقول إن المسئولين الحكوميين ينتهكون الحقوق الدستورية لسكان المدن.

بعد صدور الحكم، أصدرت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي الأمريكي، بياناً قالت فيه إن وكالتها تتخذ "تدابير مناسبة ودستورية لدعم سيادة القانون وحماية ضباطنا والجمهور من مثيري الشغب الخطرين".

وقالت إن بعض الأشخاص اعتدوا على الضباط، وخربوا سياراتهم وممتلكاتهم الفيدرالية، وحاولوا منع الضباط من أداء عملهم.

وقال ماكلولين: "نذكر الجمهور بأن أعمال الشغب خطيرة - فعرقلة إنفاذ القانون جريمة فيدرالية والاعتداء على قوات إنفاذ القانون جناية".