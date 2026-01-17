مسعد بولس: ترامب يسعى لمنع نشوب صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا

علق المبعوث الأمريكي للشئون الأفريقية مسعد بولس، يوم السبت على رسالة الرئيس دونالد ترامب، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي عرض فيها استعداده الوساطة في أزمة السد الإثيوبي.

وقال بولس، إن الرئيس الأمريكي ملتزم بحل النزاعات المعقدة وتحقيق سلام دائم.

وأكد بولس عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس، أنه من خلال قيادة أمريكية فعّالة مدعومة بالخبرة الفنية والمفاوضات النزيهة وحسنة النية، يمكننا التوصل إلى حل مستدام لمصر وإثيوبيا والسودان.

وأشار إلى أن حلّ التوترات المحيطة بسد النهضة الإثيوبي الكبير أولوية قصوى للرئيس ترامب إذ يعمل على تعزيز السلام الدائم في أفريقيا والشرق الأوسط، ومنع نشوب صراع عسكري كبير بين مصر وإثيوبيا.

يذكر أن ترامب أعلن استعداده التوسط بين مصر وإثيوبيا لحسم أزمة مياه النيل والسد الإثيوبي مؤكدا رفض تحكم أي دولة في موارد النيل أو التسبب في ضرر لجيرانها.